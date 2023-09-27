婦人騎車擦撞BMW i8豪車 以為沒事離開 .....驚人修車費曝

黃男BMW i8車門、前葉板等處有刮痕，據了解，修車費要價17萬元。（讀者提供）

2023/09/27 23:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕黃姓男子駕駛新價近千萬的BMW i8豪車，在高雄市鳳山區鳳松路75巷口，與1名婦人發生擦撞，不料婦人卻肇事逃逸，黃男發現車門、前葉板等處有刮痕，車廠估價修車費17萬元。警方今天找到這名越籍婦人，她稱語言不通以為沒事才騎車離開，警方今晚表示，將依違反道路交通管理處罰條例開罰1000元至3000元。

警方調查，黃姓男子（23歲）駕駛BMW i8車輛，前天沿著鳳山區鳳松路77巷西向東行駛，適逢越籍胡姓婦人（65歲）騎乘機車，從鳳松路77巷對向迎面而來。

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雙方於鳳松路75巷口會車，卻發生擦撞事故，黃男大喊「阿姨別動，這要報警，妳不能離開」，否則就算肇事逃逸，胡婦一度停車查看，卻未停留現場，逕自騎車離去。

黃男當場打電話報警，通報對方肇事逃逸，警方到場處理，發現BMW i8車門、前葉板等處有刮痕，黃男則未受傷，車廠估價修車費17萬元。

網路流傳雙方車禍影片，鳳山警方今天根據黃男行車紀錄器拍下的機車車號，通知胡姓婦人到案說明，她是越籍外配的母親，疑似是依親來台。

據了解，胡婦坦承騎機車與黃男駕駛的車輛發生擦撞，有看到對方朝她說話，但是她聽不懂國語，雙方語言不通，她看車子沒怎樣，當下以為沒事，就騎機車離開。

警方表示，由於黃男未受傷，胡婦沒有肇事逃逸刑事責任，將依違反道路交通管理處罰條例第62條，汽車（含機車）駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元至3000元罰鍰。

黃男BMW i8車門、前葉板等處有刮痕。（讀者提供）

黃男BMW i8車門、前葉板等處有刮痕。（讀者提供）

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