保護令被當塑膠！高市超商女店員遭前男友砍殺30刀 一度失去呼吸心跳

無視保護令涉砍殺前女友30刀致重傷的余嫌被檢方依殺人未遂罪起訴。（民眾提供）

2023/11/22 12:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕23歲吳姓女超商店員深夜值班整理貨物時，突遭人持刀砍殺30刀，重傷送醫後挽回一命，檢警查出行凶的吳女的前男友余姓男子，並查出他動手前，已數次違反保護令規定，雄檢偵結後依殺人未遂罪起訴。

檢方指出，余嫌與被害人吳女為前男女朋友，2人今年4月分手，但余嫌仍多次請求女方復合未果，吳女不堪余多次到其工作的超商騷擾，在5月聲請保護令，法院在6月核發，但余仍多次違反保護令持續跟監、騷擾，經吳女報案後，今年7月22日遭員警持票拘提到案並聲請羈押獲准，直到8月28日才獲釋。

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今年9月7日上午，余男到百貨商行花了99元買了一把殺魚刀後，9日凌晨就跑到吳女工作的超商堵人，當時正在超商門口掃地的吳女見狀，趕緊逃到附近的旅館求助，余男見無法得逞離開現場；13日凌晨3點多，余再度攜刀前往超商，當時吳女在超商內整理商品，來不及反應直接被刀刺中右大腿後，余男再狠刺吳女30刀。

鄰居聽到呼救，見義勇為持高爾夫球桿嚇阻，余男才罷手離去，而吳女手腳多處受刀刺傷，當場血流如注，送醫途中一度失去呼吸心跳，幸醫院即時搶救才將她從鬼門關前拉回。

余嫌犯案後，換掉沾血的衣褲躲避警方追緝，並徒步在市區漫無目的的閒晃，直到當天晚上6點多，在左營大路上1家速食店點餐時，遭鎖定其行蹤的員警壓制逮捕；雄檢偵查時，余男坦承持刀殺吳女，但辯稱只想傷害她、不想殺她，但檢方根據相關事證，偵結後依殺人未遂罪將他起訴。

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