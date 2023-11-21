拆除違建起糾紛男子亮刀砍人 重傷害、妨害公務罪送辦

何姓廠商右手遭砍傷，目前仍在住院治療中。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/21 12:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名何姓廠商受市府之託前往東光路進行違建拆除工程，昨日上午11時許，因碎玻璃掉落，不慎毀損黃姓男子家人停放機車。43歲黃男竟拿出西瓜刀作勢砍人，何男情急之下握住刀刃，手掌遭到砍傷，自行送醫後幸無大礙。警方現已約談黃男到案說明，並查扣犯案刀械，全案將依重傷害及妨害公務罪偵辦。

何姓廠商就醫後，發現其右手掌韌帶斷裂，目前仍在住院治療中，未來是否影響手部功能，則待觀察。

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47歲何姓廠商表示，自己是受市府之託拆除違建，當下發現碎玻璃弄壞黃男弟弟的機車時，當場允諾會賠償到底，沒想到對方卻拿出辣椒水朝自己臉部攻擊；後來發現他又拿出刀子往工人方向走去，為了避免部屬受傷，才會用手抓住刀刃，想要制止對方，反遭割傷。

何姓廠商表示，推測拆除的地方可能會影響到黃男居住的權益，所以他才會如此氣憤，否則都已經答應要賠償車子的損失了，怎麼還會那麼氣憤？其實雙方都有共同認識的朋友，並不是不熟。

警方於案發時就派員前往處理，經訪查及調閱監視器後，釐清部分案情，隨即約談黃男到案，並查扣案用的西瓜刀，全案依重傷害及妨害公務等罪，移請基隆地方檢察署偵辦。

何姓廠商進行拆除時，與民眾發生衝突，遭砍傷右手。（記者吳昇儒翻攝）

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