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阿里山「藍色楓葉」團員提未成年簽約無效 判免賠千萬違約金

溫男主張2021年簽約時他未成年，提起確認契約無效之訴，嘉義地方法院（圖）判決「藍色楓葉演藝經紀三方合約書契約」無效，全案可上訴。（資料照，記者王善嬿攝）

溫男主張2021年簽約時他未成年，提起確認契約無效之訴，嘉義地方法院（圖）判決「藍色楓葉演藝經紀三方合約書契約」無效，全案可上訴。（資料照，記者王善嬿攝）

2023/11/20 17:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山歌唱團體「藍色楓葉」在優遊吧斯鄒族文化部落駐唱多年，溫姓男團員今年4月23日辭職，優遊吧斯要求給付1000萬元違約金，雙方對簿公堂；溫男主張2021年簽約時他未成年，提起確認契約無效之訴，嘉義地方法院近日審結，判決兩造簽訂的「藍色楓葉演藝經紀三方合約書契約」無效，全案可上訴。

優遊吧斯另以溫男今年4至5月以喉嚨不適等理由未依約演出，經發律師函要求提出診斷證明書，溫男也置之不理，反訴溫男給付違約金1000萬元，法院判決駁回。

記者致電優遊吧斯鄒族文化部落，園區人員表示董事長不在，無法回應。

判決書指出，溫男於2021年元旦與優遊吧斯股份有限公司簽署演藝經紀合約，溫男未成年也沒有與法定代理人討論過契約內容，主張優遊吧斯公司利用其沒有社會經驗，誘使簽約對其不利。

溫男簽約後發現公司經營型態不如其所想，想要離開，公司管理階層以可能違約等言語威脅，而且他數次索取契約書，都遭公司以契約在董事長那邊、契約沒有找到等理由推託，讓他難以拒絕承認該契約；今年4月15日，他取得契約書經與母親討論並尋求法律建議，同月23日向公司請辭，因公司要求支付1000萬元違約金，為保障權益提起告訴。

優遊吧斯公司則辯稱，溫男去年12月滿20歲後至今年4月29日前，繼續從事四場演藝表演、領取津貼報酬，主張其成年後已承認契約，所簽契約完全合法有效；溫男的家人在發表新專輯時在場參與，顯見對於雙方簽立契約都知悉。

承審法官認為，溫男未成年時與優遊吧斯公司簽約，簽約後沒有契約書面無法詳知契約條款與內容，即使成年也因沒有取得書面契約，無法再次審視契約內容，欠缺評估契約條款帶來的法律效果的機會，且溫男都沒有表示承認該契約，成年後只是依公司向來安排出席幾場表演活動，是先前表演活動的延續，並非表示默認契約；此外，對比溫男去年5月至今年4月報酬及津貼約7萬餘元，與契約所約定高達1000萬元違約金相差甚遠，駁回優遊吧斯之訴。

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