20塊黃金藏家中天花板！高雄資收廠傳弊案 技工靠偷磅10年海撈2.6億

負責撰寫程式的黃男把不法所得換成20塊黃金，每塊黃金價值29萬元，藏在台北住家天花板。（資料照）

2023/11/20 14:33

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市環保局南區資源回收廠技工涉嫌勾結電腦廠商、垃圾清運業者，靠電腦作弊程式「偷磅」獲利，10年至少海撈逾2.6億元，高雄地方法院審結，涉案23名被告，撰寫程式的黃男量刑最重判13年，洪姓、張姓前技工分別依圖利罪判刑12年、11年6月，均褫奪公權7年，10人因情節輕微獲緩刑，其餘人則依圖利、詐欺得利、洗錢等罪，判3年4月至13年不等徒刑。可上訴。

洪姓技工月薪3萬多元，檢廉偵辦此案時，在他住處搜出多支勞力士名表、數百萬元現金，發現洪男出入還有賓士車代步；負責撰寫程式的黃男，則把不法所得換成20塊黃金，每塊黃金價值29萬元，藏在台北住家天花板。

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另外幕後籌畫的張男，則被發現攜帶1800萬元現金，到銀樓購買11條1公斤重的金條，將現金變黃金，隱匿不法所得。

判決書指出，許姓廢棄物清理廠商為短報資源回收廠過磅數據獲利，找上負責維護地磅電腦系統的黃男，由黃男撰寫作弊程式，趁維護時植入地磅系統，再由許男招攬其他業者加入，每次過磅透過系統可偷掉6、7公噸。

高市環保局南區資源回收廠張姓技工發現偷磅情事後，不但未上報，反而一起加入偷磅集團，與同事洪男擔任內應，只要2人值班，便通知合作廠商入廠，事後張男離職，竟與妻子成立廢棄物清理廠，繼續靠偷磅撈錢。

黃男撰寫的偷磅系統還能記錄車次、時間，提供集團成員對帳、拆帳，手法細膩，由於作弊程式撰寫語法細膩，從2011年至2021年間都未被資源回收廠人員發現異常。

直到前年10月資收廠1名主管到地磅站查核時，發現1部清運車滿載，磅數顯示卻明顯不符，經內部政風調查才東窗事發，揪出犯罪集團。

檢廉偵辦發現，不僅南區資源回收廠地磅系統遭到竄改，連彰化溪州垃圾資源回收焚化廠的地磅系統，也被黃男植入作弊程式，由黃男與洪姓、周姓工作人員合作，協助廢棄物清運業者偷磅。

值得一提的是，檢廉偵辦時，因偷磅程式編寫相當完美，一時查不出後門程式究竟藏在哪，直到1名廉政官友人是程式專家，經程式反轉譯才找到後門程式。

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