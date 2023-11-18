士檢偵辦SBL假球案 裕隆納智捷過半球員列被告

裕隆納智捷籃球隊柯旻豪、斑霸等人被移送士林地檢署。（記者陳志曲攝）

2023/11/18 18:13

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地檢署偵辦超級籃球聯賽（SBL）假球案，拉出一整串「裕隆納智捷」肉粽，全隊登錄17名球員，有多達9人列為被告，連前、現任教練邱大宗、李啟億都被約談，獲得今年度最有價值球員（MVP）殊榮的柯旻豪更因有勾串之虞，被士林地院裁定收押禁見，餘8名球員分以10萬到30萬元不等交保。

全案由士檢檢察長顏迺偉指派重大刑案專組主任檢察官葉耀群統籌組成專案小組，由檢察官邱獻民負責偵辦，繼日前搜索涉案的前裕隆球員吳季穎（25萬元交保）後，17日再度指揮刑事局偵四大隊，搜索位於台北市、新北市、桃園市等其他涉案對象住居所及所屬球隊球員宿舍，共16處，除查扣具體事證外，前現任教練、球員、防護員、組頭、賭客等人計16人，亦均陸續到案接受調查及協助作證。

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士檢動員6名檢察官漏夜偵訊，訊後請回邱大宗、李啟億與防護員魏嘉葦3名證人，另13人分別列為涉犯詐欺、賭博、運動彩券發行條例等罪嫌被告，其中柯旻豪因犯罪嫌疑重大且有勾串共犯、證人之虞，檢察官認有羈押必要，18日向士院聲押禁見獲准。

餘8名涉案球員，檢察官分別諭知吳祐任、周暐宸、黃炫閔、陳品銓、邱忠博、顏聞佐等6人各30萬元、李其恩10萬元交保，均限制住居；外籍球員班霸10萬元交保，除限制住居，另限制出境出海。裕隆前助理教練邱繼緯15萬元交保，吳季穎前女友黃品瑄10萬元、邱姓友人6萬元、張姓友人則以3萬元交保，均限制住居。

檢警懷疑，吳季穎與柯旻豪疑向邱繼緯下注簽賭，邱被認定是組頭，斑霸、陳品銓、吳祐任、周暐宸、邱忠博、黃鉉閔、顏聞佐、李其恩等8人則是被懷疑配合打球分紅。吳季穎的邱姓、張姓友人與前女友黃品瑄等3人，涉協助吳季穎下注，或提供帳戶下注簽賭。

士檢強調，將秉持勿枉勿縱態度，持續深入偵辦，積極遏阻不肖之徒藉由打假球、賭博等不法犯行污染國內職籃賽事，並將依循高檢署與中華民國籃球協會及國內三大職業籃球聯盟（SBL聯盟、T1聯盟、PLG聯盟）所建立的合作機制，共同預防、嚇阻防範不法行為介入國內職籃運動，還給球迷健康、純淨、值得信賴的職業運動環璄。

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