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老司機哭哭！ 台中瘦身美容坊「 掛羊頭賣狗肉」勒令歇業

富野瘦身美容坊（沐野SPA休閒會館），被查獲容留女子與他人進行猥褻（性交易）的營利行為，法院裁定勒令歇業。（翻攝自GOOGLE街景）

富野瘦身美容坊（沐野SPA休閒會館），被查獲容留女子與他人進行猥褻（性交易）的營利行為，法院裁定勒令歇業。（翻攝自GOOGLE街景）

2023/11/17 19:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕聞名於老司機圈內的台中市富野瘦身美容坊（沐野SPA休閒會館），被查獲5次「容留女子與他人為猥褻（性交易）」的營利行為，負責人被判刑8月，可易科罰金，台中警方進一步聲請裁定勒令歇業，法官認為實際負責人已被判刑，卻仍繼續營業，嚴重影響社會秩序及民眾觀感，裁定該美容坊勒令歇業。

台中地方法院台中簡易庭裁定書指出，富野瘦身美容坊（店面招牌：沐野SPA休閒會館）的實際負責人，因營利而「容留女子與他人為猥褻行為」（妨害風化），經台中市警方查獲，移請台中地檢署偵查，台中地院於今年8月間，依觸犯圖利容留猥褻罪共5罪，各處徒刑3月，應執行有期徒刑8月、得易科罰金在案。

台中市警局第二分局以嚴重破壞社會善良風俗情節重大，將此美容坊移請法院裁定勒令歇業。

台中地院認為，此美容坊是獨資商號，2022年10月底經台中市政府核准設立，以瘦身美容業為營業項目，負責人之後被查獲妨害風化罪，亦即刑法第231條第1項的圖利容留猥褻罪，共5罪，但該美容坊至今仍繼續經營，依社會秩序維護法第18條之1的立法理由，當須予以遏止，以貫徹社會秩序及民眾觀感的立法目的至明，據此裁定該美容坊勒令歇業，可抗告。

社會秩序維護法第18條之1規定，因執行業務而犯刑法妨害風化罪、妨害自由罪、妨害秘密罪，或犯人口販運防制法、通訊保障及監察法之罪，經判決有期徒刑以上之刑者，得處該公司、有限合夥或商業勒令歇業。

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