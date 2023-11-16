約砲少女偷拍「啪啪片」上網兜售 游泳教練態度惡劣重判9年

臧男去年2月在網路結交一名高職女生，約到旅館開房間「約砲」，趁機偷拍性愛影片，事後上傳網路色情網站和付費頻道牟利，被重判9年有期徒刑。（情境照）

2023/11/16 18:01

〔記者張文川／台北報導〕台北市臧姓游泳教練，去年2月在網路結交一名高職女生，約到旅館開房間「約砲」，趁機偷拍性愛影片，事後上傳網路色情網站和付費頻道牟利，賺得3萬元；台北地院認定他將少女全臉拍攝，毫不顧慮地揭露少女身分，自私至極，依兒童及少年性虐待及性剝削防制條例之「意圖營利以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像」罪，重判臧男9年有期徒刑。

判決指出，臧男去年初從交友軟體透過交友軟體TINDER結識被害少女，明知她就讀高職尚未滿18歲，卻仍於去年2月22日傍晚帶她到西門町的商務旅館上床，趁她洗澡時開啟手機錄影功能，未經她同意而竊錄雙方的性行為過程，違反其意願使少女被拍攝性影像、性交非公開活動及身體隱私部位影片。

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事後臧男以手機上網，將性愛影片上傳至社群網站TWITTER、付費頻道網站FANSONE、通訊軟體TELEGRAM、成人色情網站PORNHUB，先張貼未露臉的15秒短片，並註明「高職妹」，藉以吸引觀眾至付費網站以每次400至500元價格點閱露出少女臉部的「完整版」無碼性影像，共獲利約3萬元。

由於影片拍攝少女的全臉，少女的友人發現後告知她的影片被散布於成人色情網站和社群網站，報警處理，警方去年12月發動搜索，在臧男住處查獲手機內的影片，台北地檢署起訴。

北院合議庭認為，臧男將被害少女的正面長相完整拍攝，再以免費試閱版的行銷手段兜售影片，有意圖營利販賣未成年人性影像的犯意，絲毫不顧被害人身分會完全暴露的後果，自私至極，其惡行加劇「將兒童或少年作為性客體」的惡質網路文化，案發後被少女質問時仍無悔意、也未積極彌補，不但不協助被害人下架影片，甚而直接封鎖被害人，態度惡劣，審理時仍飾詞狡辯，犯後態度不佳，雖然他已和被害人達成調解並賠償完畢，仍加重判刑9年。

依據兒少性剝削防制條例第36條規定，以違反本人意願之方法使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像罪，為最輕本刑7年以上重罪，可併科罰金5百萬元以下；若是意圖營利而犯此罪，加重其刑至2分之1。

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