黑幫媒介少女坐檯陪酒 花蓮警方破獲

花蓮警方進行掃黑行動，查獲有黑幫背景男子經營傳播娛樂公司涉嫌聘請少女坐檯。（民眾提供）

2023/11/06 17:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮警分局接獲線報指出，花蓮有黑幫經營的傳播娛樂公司請少女到私人招待所進行坐檯陪酒，經蒐證後報請花蓮地檢署偵辦，日前持拘票前往經紀公司搜索，查獲其中有6名少女、毒品咖啡包、K盤、小姐輪值表等證物，訊後依違反組織犯罪防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、妨害秩序等罪移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局今指出，具有幫派背景的21歲陳姓男子及所屬成員涉嫌利用幫派組織力量涉犯市區多起砸車、聚眾鬥毆案件並經營經紀公司媒介15到17歲少女到各酒店、KTV、私人招待所等聲色場所坐檯陪酒牟利藉以挹注幫派組織運作，經過數月偵蒐後，日前持搜索票、拘票前往花蓮市國聯五路、國民七街犯嫌住所及其經營的經紀公司執行搜索。

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警方在現場查獲毒品咖啡包、K盤等物證，以及6名從事坐檯陪酒少女，現場共帶回負責人、馬伕、公關小姐、少年等20餘人調查，警方指出，調查後陳姓男子等8人依違反組織犯罪防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、妨害秩序等罪移送花蓮地方檢察署偵辦，其中主嫌陳男因另涉恐嚇、強制、傷害等案送入監執行。

花蓮警分局長陳文彬呼籲，民眾若遭受不法侵害，應勇於報案檢舉，切勿鄉愿縱容，造成幫派犯罪組織持續危害鄉里，警察機關將秉持「掃黑三打」原則持續掃蕩黑幫，維護轄區治安，另少年求職打工務必留意與報酬顯不相當的工作並再三求證，避免掉入求職陷阱。

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花蓮警方進行掃黑行動，查獲有黑幫背景男子唆使小弟砸車。（民眾提供）

花蓮警方進行掃黑行動，查獲有黑幫背景男子經營傳播娛樂公司涉嫌聘請少女坐檯遭移送法辦。（花蓮警分局提供）

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