黑幫媒介少女坐檯陪酒 花蓮警方破獲
2023/11/06 17:42
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮警分局接獲線報指出，花蓮有黑幫經營的傳播娛樂公司請少女到私人招待所進行坐檯陪酒，經蒐證後報請花蓮地檢署偵辦，日前持拘票前往經紀公司搜索，查獲其中有6名少女、毒品咖啡包、K盤、小姐輪值表等證物，訊後依違反組織犯罪防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、妨害秩序等罪移送花蓮地檢署偵辦。
花蓮警分局今指出，具有幫派背景的21歲陳姓男子及所屬成員涉嫌利用幫派組織力量涉犯市區多起砸車、聚眾鬥毆案件並經營經紀公司媒介15到17歲少女到各酒店、KTV、私人招待所等聲色場所坐檯陪酒牟利藉以挹注幫派組織運作，經過數月偵蒐後，日前持搜索票、拘票前往花蓮市國聯五路、國民七街犯嫌住所及其經營的經紀公司執行搜索。
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警方在現場查獲毒品咖啡包、K盤等物證，以及6名從事坐檯陪酒少女，現場共帶回負責人、馬伕、公關小姐、少年等20餘人調查，警方指出，調查後陳姓男子等8人依違反組織犯罪防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、妨害秩序等罪移送花蓮地方檢察署偵辦，其中主嫌陳男因另涉恐嚇、強制、傷害等案送入監執行。
花蓮警分局長陳文彬呼籲，民眾若遭受不法侵害，應勇於報案檢舉，切勿鄉愿縱容，造成幫派犯罪組織持續危害鄉里，警察機關將秉持「掃黑三打」原則持續掃蕩黑幫，維護轄區治安，另少年求職打工務必留意與報酬顯不相當的工作並再三求證，避免掉入求職陷阱。