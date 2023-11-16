薑母鴨不夠濃狂加米酒 男騎士酒測超標

李男堅稱沒有喝酒，只是喝了很多加了米酒的薑母鴨，但警方酒測後超標。（民眾提供）

2023/11/16 16:43

〔記者王捷／台南報導〕今天凌晨，李姓男子跟朋友去吃薑母鴨，他覺得味道不夠濃狂加米酒，他自稱吃飽了想睡覺，在綠燈時仍停留於路口，引起警二分局海安所長陳柏文的注意，攔查酒測後，李男酒測值達0.32毫克超標，因此被依公共危險罪送辦。

據了解，警方攔下李男時，聞到他身上有酒味，要求他酒測，但李男強調沒有喝酒，只跟朋友吃了幾碗薑母鴨，他晚上剛下班，加上天氣冷，有多喝幾碗熱湯，因為吃飽了有點想睡覺，綠燈慢一點起步而已，這樣就要攔查、酒測不公平。

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但在警方堅持下，李男還是吹了酒測器，果然酒測超標，雖然李男的酒測值可能不只是喝幾碗薑母鴨這麼容易達到，但還是好奇問了李男，到底是哪間薑母鴨米酒用這麼多？不過李男沒有透露。

警方指出，警二分局將在本週發布酒駕取締專案，含酒精湯品都有可能讓酒測超標，增加酒後駕車風險，呼籲民眾不要心存僥倖，今年以來，二分局持續嚴打酒駕行為，到11月15日，已取締並送辦978起酒後駕車案件。由於強力執法，今年酒駕導致的交通事故較去年減少8起，降幅達26%。此外，10月份整體交通事故較去年減少48起，降幅為13%。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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