請當事人停止訴訟卻未交接 法官被司法院口頭警告

司法院通過口頭告誡李姓法官，給予警告處分。（記者吳政峰攝）

2023/11/14 22:23

〔記者吳政峰／台北報導〕新北地院一名李姓法官，2022年間審理一起民事案件，主動請當事人合意停止訴訟，並告知4個月的停止期限屆滿前，將請書記官提醒具狀續行訴訟，未料之後換人承審，李姓法官卻未交接給後手，導致案子逾4個月，自動撤回起訴。當事人請求評鑑李姓法官，法官評鑑委員會9月決議送司法院人事審議委員會，人審會14日通過口頭告誡警告處分。

李姓法官審理一起侵權行為損害賠償事件，主動請當事人合意停止訴訟，並告知停止期間屆滿前，將請書記官提醒具狀續行訴訟，獲當事人同意。詎料更換承審法官時，李姓法官卻未交接這件事，致後手法官以當事人未於4個月內聲請續行訴訟為由，發函通知視為撤回而終結訴訟。

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法評會指出，李姓法官未提醒當事人注意合意停止訴訟程序後，「4個月內不續行訴訟視為撤回起訴」的法律效果，僅強調「書記官會打電話給你」、「書記官請你做的事情你就照辦」，但當事人不具備法律背景，無法期待其能瞭解，在合意停止訴訟程序後，若未於4個月內向法院聲請續行訴訟，等同「視為撤回訴訟」，李姓法官顯未善盡妥適的訴訟照料義務。縱因職務異動，脫離該案審理，李仍可透過批示審理單或其他方式，提醒書記官注意後續相關聯繫作業。

法評會認為，當事人須重行起訴並繳納裁判費，影響訴訟權行使及程序保障，無故增加不合理負擔，李姓法官所為顯然辜負當事人信賴，損及司法信賴，明顯違反法官倫理規範第11條規定，報請人審會懲處。

人審會表示，李姓法官行言詞辯論程序中，主動促使兩造合意停止訴訟程序，卻未向當事人解明合意停止訴訟程序後所生的訴訟關係與法律效果，且告知當事人會請書記官電話聯繫協助後續遞狀聲請續行訴訟，卻未透過批示審理單或以其他適當方式，提醒書記官注意後續相關聯繫作業，導致之後當事人因未遵期聲請續行訴訟，視為撤回起訴，需另行重新起訴並繳納裁判費。

人審會認定，李姓法官損及人民對司法的信賴，增加當事人不合理負擔，已違反法官倫理規範等規定，14日通過予以口頭告誡之警告處分。

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