要求停止訴訟／法官未交接 法評會議處警告

新北地院一名李姓法官，二○二二年間審理一起民事案件，主動請當事人合意停止訴訟，卻未交接，法評會建議警告處分。（資料照）

2023/09/22 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕新北地院一名李姓法官，二○二二年間審理一起民事案件，主動請當事人合意停止訴訟，並告知四個月的停止期限屆滿前，將請書記官提醒具狀續行訴訟，未料之後換人承審，李法官卻未交接給後手，導致案子逾四個月，自動撤回起訴。當事人火大，請求評鑑，法官評鑑委員會昨決議送司法院人事審議委員會，建議警告處分。

當事人火大 請求評鑑

李法官審理一起侵權行為損害賠償事件，主動請當事人合意停止訴訟，並告知停止期間屆滿前，將請書記官提醒具狀續行訴訟，獲當事人同意。詎料更換承審法官時，李法官卻未交接這件事，致後手以當事人未於四個月內聲請續行訴訟為由，發函通知視為撤回而終結訴訟。當事人質疑李法官違反「法官法」等規定且情節重大，請求評鑑 。

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法評會指出，李法官未提醒當事人注意合意停止訴訟程序後，「四個月內不續行訴訟視為撤回起訴」的法律效果，僅強調「書記官會打電話給你」、「書記官請你做的事情你就照辦」，但當事人不具備法律背景，無法期待其能瞭解，在合意停止訴訟程序後，若未於四個月內向法院聲請續行訴訟，等同「視為撤回訴訟」，李法官顯未善盡妥適的訴訟照料義務。縱因職務異動，脫離該案審理，李仍可透過批示審理單或其他方式，提醒書記官注意後續相關聯繫作業。

法評會表示，當事人須重行起訴並繳納裁判費，影響訴訟權行使及程序保障，無故增加不合理負擔，李法官所為顯然辜負當事人信賴，損及司法信賴，明顯違反法官倫理規範第十一條規定，且情節重大，應為請求成立之決議，但衡酌李法官的行為態樣、手段、目的、所生危害、其他合意停止訴訟相關案件情形後，認尚無懲戒的必要，廿一日決議不送職務法庭，改報由司法院人審會審議，建議給予警告處分。

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