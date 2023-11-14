為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

鋪路挖破管線釀大火致鋪路機駕駛慘死 桃市府勞檢揪未確認埋設物

桃園觀音發生鋪路機火燒車1死事故，市府勞檢處調查發現事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致刨除過程不慎挖破管線釀禍。（桃市勞檢處提供）

桃園觀音發生鋪路機火燒車1死事故，市府勞檢處調查發現事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致刨除過程不慎挖破管線釀禍。（桃市勞檢處提供）

2023/11/14 14:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市觀音區昨（13日）深夜發生火燒車1死事故，鋪路團隊在國瑞路施工不慎挖破管線，火舌瞬間從鋪路機底下竄出，造成57歲蘇姓駕駛逃生不及身亡。消防局調查，確認現場有檢測到氧氣與氮氣，詳細事故原因仍待火調釐清。市府勞動檢查處今（14日）派員至現場調查，初步調查是事業單位未事先確認地下埋設物狀況，致刨除過程中不慎挖破管線，導致後續發生大火釀1死，勞檢處後續將依職業災害相關規定，移送過失行為人至桃園地檢署偵辦。

桃園市消防局13日深夜11點20分接獲報案，觀音區國瑞路上有鋪路機（工程車）起火全面燃燒，共出動47人、18車到場救援並佈水線搶救；灌救過程中，車輛下方不停冒出猛烈火光約2層樓高，濃煙也不斷竄出，蘇姓駕駛被發現在鋪路機內明顯身亡，現場燃燒面積約10平方公尺。

據了解，事故現場正施作道路路面刨除工程，疑似挖破易燃氣體管線，造成火光竄出釀禍，一開始以為是瓦斯外洩，不過經過檢測，沒發現異常，現場也無異味，後來請工業區管理中心詢問附近廠商，才發現有一間廠房的氧氣、氮氣管線出現「失壓」異況，14日凌晨1點許關閉管線後，消防人員也順利撲滅火勢。

勞檢處今表示，初步調查事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致刨除過程不慎挖破管線，致後續發生大火，蘇姓駕駛來不及逃生，發生死亡職業災害；經查肇災管線為氧氣及氮氣輸送管，埋設深度僅約10公分，致刨除時不慎挖破管線，造成氣體洩漏，引發後續火災，按營造安全衛生設施標準規定，雇主雇用勞工從事露天開挖作業，為防止地面崩塌及損壞地下埋設物致有危害勞工之虞，應事前就作業地點及其附近，施以鑽探、試挖或其他適當方法從事調查，其調查內容，應依規定對開挖區域實施調查。

勞檢處除對該工程予以立即停工處分，要求施工單位全面調查地下埋設物情形，包含蒐集圖資、事前試挖、科技透地探查等方式，防止施工時破壞地下埋設物致有危害勞工疑慮；針對施工單位未依職業安全衛生法規定致發生死亡的重大職業災害，將依規定移送司法機關偵辦，另現場人員若涉及刑責，最高可處5年以下有期徒刑，呼籲各事業單位從事露天開挖作業務必遵守法令規定，避免發生職災。

桃園觀音發生鋪路機火燒車1死事故，市府勞檢處調查發現事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致刨除過程不慎挖破管線釀禍。（桃市勞檢處提供）

桃園觀音發生鋪路機火燒車1死事故，市府勞檢處調查發現事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致刨除過程不慎挖破管線釀禍。（桃市勞檢處提供）

桃園觀音發生鋪路機火燒車1死事故，市府勞檢處調查發現事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致刨除過程不慎挖破管線釀禍。（桃市勞檢處提供）

桃園觀音發生鋪路機火燒車1死事故，市府勞檢處調查發現事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致刨除過程不慎挖破管線釀禍。（桃市勞檢處提供）

桃園觀音深夜發生鋪路機火燒車1死事故，現場火舌瞬間竄出。（記者李容萍翻攝）

桃園觀音深夜發生鋪路機火燒車1死事故，現場火舌瞬間竄出。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
疑挖破氣體管線！桃園觀音鋪路機陷火海 駕駛受困身亡
2023/11/14 08:47

疑挖破氣體管線！桃園觀音鋪路機陷火海 駕駛受困身亡
屏東深夜3車事故火燒車3傷 台1線枋山段車流一度回堵
2023/11/13 06:25

屏東深夜3車事故火燒車3傷 台1線枋山段車流一度回堵

靠定期定額一年賺逾兩成 統一中小基金CP值高
國道3號新竹段2車追撞 燒成廢鐵7人逃過一劫
2023/11/04 22:52

國道3號新竹段2車追撞 燒成廢鐵7人逃過一劫
沙鹿中清路火燒車 駕駛及時逃生 火煙猛烈阻車流視線
2023/11/01 18:10

沙鹿中清路火燒車 駕駛及時逃生 火煙猛烈阻車流視線

新壽60感謝祭迎2千萬張保單 抽好禮
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播