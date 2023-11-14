鋪路挖破管線釀大火致鋪路機駕駛慘死 桃市府勞檢揪未確認埋設物

桃園觀音發生鋪路機火燒車1死事故，市府勞檢處調查發現事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致刨除過程不慎挖破管線釀禍。（桃市勞檢處提供）

2023/11/14 14:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市觀音區昨（13日）深夜發生火燒車1死事故，鋪路團隊在國瑞路施工不慎挖破管線，火舌瞬間從鋪路機底下竄出，造成57歲蘇姓駕駛逃生不及身亡。消防局調查，確認現場有檢測到氧氣與氮氣，詳細事故原因仍待火調釐清。市府勞動檢查處今（14日）派員至現場調查，初步調查是事業單位未事先確認地下埋設物狀況，致刨除過程中不慎挖破管線，導致後續發生大火釀1死，勞檢處後續將依職業災害相關規定，移送過失行為人至桃園地檢署偵辦。

桃園市消防局13日深夜11點20分接獲報案，觀音區國瑞路上有鋪路機（工程車）起火全面燃燒，共出動47人、18車到場救援並佈水線搶救；灌救過程中，車輛下方不停冒出猛烈火光約2層樓高，濃煙也不斷竄出，蘇姓駕駛被發現在鋪路機內明顯身亡，現場燃燒面積約10平方公尺。

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據了解，事故現場正施作道路路面刨除工程，疑似挖破易燃氣體管線，造成火光竄出釀禍，一開始以為是瓦斯外洩，不過經過檢測，沒發現異常，現場也無異味，後來請工業區管理中心詢問附近廠商，才發現有一間廠房的氧氣、氮氣管線出現「失壓」異況，14日凌晨1點許關閉管線後，消防人員也順利撲滅火勢。

勞檢處今表示，初步調查事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致刨除過程不慎挖破管線，致後續發生大火，蘇姓駕駛來不及逃生，發生死亡職業災害；經查肇災管線為氧氣及氮氣輸送管，埋設深度僅約10公分，致刨除時不慎挖破管線，造成氣體洩漏，引發後續火災，按營造安全衛生設施標準規定，雇主雇用勞工從事露天開挖作業，為防止地面崩塌及損壞地下埋設物致有危害勞工之虞，應事前就作業地點及其附近，施以鑽探、試挖或其他適當方法從事調查，其調查內容，應依規定對開挖區域實施調查。

勞檢處除對該工程予以立即停工處分，要求施工單位全面調查地下埋設物情形，包含蒐集圖資、事前試挖、科技透地探查等方式，防止施工時破壞地下埋設物致有危害勞工疑慮；針對施工單位未依職業安全衛生法規定致發生死亡的重大職業災害，將依規定移送司法機關偵辦，另現場人員若涉及刑責，最高可處5年以下有期徒刑，呼籲各事業單位從事露天開挖作業務必遵守法令規定，避免發生職災。

桃園觀音發生鋪路機火燒車1死事故，市府勞檢處調查發現事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致刨除過程不慎挖破管線釀禍。（桃市勞檢處提供）

桃園觀音發生鋪路機火燒車1死事故，市府勞檢處調查發現事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致刨除過程不慎挖破管線釀禍。（桃市勞檢處提供）

桃園觀音深夜發生鋪路機火燒車1死事故，現場火舌瞬間竄出。（記者李容萍翻攝）

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