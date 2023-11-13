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毛小孩繫機車卻不見了！ 警尋獲讓飼主夫妻喜「吉」而泣

吉娃娃繫機車踏板不見了，中壢警細心找到狗，蘇姓飼主夫妻在派出所找到牠，喜「吉」而泣。（記者李容萍翻攝）

吉娃娃繫機車踏板不見了，中壢警細心找到狗，蘇姓飼主夫妻在派出所找到牠，喜「吉」而泣。（記者李容萍翻攝）

2023/11/13 22:58

〔記者李容萍／桃園報導〕49歲蘇姓男子與妻子晚間帶著黑色吉娃娃愛犬至桃園市中壢區龍東路小火鍋店用餐，將吉娃娃繫在停放店外的機車踏板上，用餐後發現愛犬不見，急忙報警求助，中壢警分局龍興派出所獲報協助找狗，查出一名女子見小狗在馬路亂跑擔心危險先帶回照顧，員警間接連絡到這名熱心女子把狗帶到派出所，夫妻倆看到愛犬找回，緊抱愛犬感謝員警找回愛犬。

龍興派出所所長周浚鋒今日表示，蘇男夫妻飼養這隻黑色吉娃娃，大約4、5歲，夫妻倆晚間帶著吉娃娃到中壢區龍東路一家小火鍋餐廳用餐，依店內規定小狗不能入內，只好愛犬繫在停放店外的機車踏板上，不料，20分鐘用餐後出來，發現愛犬自行掙脫牽繩不見，急忙報警求助。

周浚鋒說，員警見蘇男夫妻找不到愛犬心急如焚，分頭到附近店家查訪，過程中，一店家老闆提到，剛剛有一名小姐抱著一隻符合特徵的吉娃娃，挨家詢問「是誰家的狗走失？」因查無結果就帶著小狗騎機車離開。

警方調閱監視器，順利聯絡這位愛狗的善心小姐表示，自己也養狗，尖峰時刻車多，看見小狗馬路上亂跑十分危險，因為擔心小狗安危，才抱起小狗四處詢問店家，因為找不到飼主，知道狗主人一定很著急，因此先帶小狗回家照顧，隔天再帶去掃晶片找失主，沒想到才回家子就接到警察來電，趕緊送到派出所助狗狗回家。

蘇男夫妻在派出所見到走失的愛犬，緊緊抱在懷中喜極而泣，同時感謝警方熱心找狗。

吉娃娃繫機車踏板不見了，中壢警細心找到狗，蘇姓飼主太太在派出所找到牠，喜「吉」而泣。（記者李容萍翻攝）

吉娃娃繫機車踏板不見了，中壢警細心找到狗，蘇姓飼主太太在派出所找到牠，喜「吉」而泣。（記者李容萍翻攝）

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