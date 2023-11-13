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首頁　>　社會

超狂公車司機邊開邊喝藥酒 上路肇事酒測值0.29毫克

謝姓司機駕駛公車與轎車擦撞。（記者王冠仁翻攝）

謝姓司機駕駛公車與轎車擦撞。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/13 21:30

〔記者王冠仁／台北報導〕60歲謝姓公車司機開車上路後，公車不慎撞上轎車，員警到場對他酒測，發現他酒測值達0.29毫克。謝所屬公司強調，有落實行車前酒測，發車前謝有順利通過，是謝通過行車前酒測後自行偷拿藥酒上車，還邊開邊喝；警方說，謝不僅被依公共危險罪嫌送辦，也被其公司開除，可說是得不償失。

警方調查，謝在本月9日當天早上6時開始駕駛公車，早上7時許，公車行經台北市康定路、內江街口時，當時路口有一輛轎車正要右轉但因禮讓行人而停下；謝當時駕駛公車行駛在轎車後方並打算繼續直行，但謝操作公車轉向時，不慎撞上該輛轎車的車尾。

轄區警方獲報趕到對雙方駕駛酒測，其中轎車酒測值為0，但員警聞到謝身上有明顯酒味，酒測後發現他酒測值達0.29毫克，當場將他逮捕。

據了解，謝聲稱酒測會超標是因為當天凌晨1時許他在家中有喝酒，疑似體內酒精尚未代謝完所致。

不過，謝所屬公司強調，平時都有落實行車前酒測，當天謝有順利通過，事後還在車上找到藥酒瓶，因此推測是謝通過行車前酒測後自行夾帶藥酒上車，還邊開邊喝才會釀禍。

警方呼籲，酒後駕車害人害己且屬違法行為，如有隔日有駕車規劃前夜切勿飲酒過晚，避免酒精無法代謝，警方針對此類案件嚴加取締，提醒民眾切勿心存僥倖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

謝姓司機酒測值超標。（記者王冠仁翻攝）

謝姓司機酒測值超標。（記者王冠仁翻攝）

謝姓司機酒測公車車牌被吊扣，其所屬公司只好找來拖吊業者拖車。（記者王冠仁翻攝）

謝姓司機酒測公車車牌被吊扣，其所屬公司只好找來拖吊業者拖車。（記者王冠仁翻攝）

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