公車司機疑中風府前凱道臨停 引發維安關切

大都會客運公車不明原因停在總統府前凱道內側車道，引起維安人員注意，警方上前查詢，發現駕駛疑似中風。（記者劉慶侯翻攝）

2023/11/07 09:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕搭載有乘客的大都會客運，日前近中午時分莫名停在凱蘭格蘭大道的總統府前不動，立即引發國安維安機制，經員警迅速前往查看，才知馮姓司機疑因中風或低血糖緣故引起身體不適，警方先緊疏散交通並通知救護人員，馮男目前已無大礙，休養中。

警方表示，3日上午11時左右，在凱達格蘭大道往總統府方向，一輛大都會的公車不明原因突然停在內側車道，以致後方多輛車輛險些煞停不及，在熙來攘往的馬路中十分危險，由於公車停在總統府前，立刻引起博愛特區內的各級國安人員注意。

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台北市警中正一分局交通分隊線上路況查報員警即時發現，立即通知支援警力到場，上車即發現駕駛因身體不適蜷伏在狹小的駕駛座上，警方馬上呼叫救護車，先將駕駛攙扶至一旁人行道休息。同時並指揮疏導交通與移置公車，以免釀成交通事故。

警方表示，由46歲馮姓司機駕駛的公車是在行經格蘭大道停等紅燈時，雙手突發性痠軟無力，無法駕駛車輛。現場經救護人員現場初步診斷，發現有疑似中風及高血糖症狀，初步診治後將司機送往台大醫院做後續治療。

當時公車上仍有乘客，達格蘭大道為北市重要幹道，車流量大，警方靈機一動，於是攔下後方途經的公車，請駕駛協助將車輛開往凱達格蘭大道228公園旁，順利恢復後方車輛通行。

警方，近期天氣多變及溫差較大，駕駛人應隨時注意自身身體狀況，若有發現不適應即刻將車輛停於安全處並採取必要安全措施，共同維護自身及其他用路人之安全。

大都會客運公車不明原因停在總統府前凱道內側車道，警方進行交通疏導。（記者劉慶侯翻攝）

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