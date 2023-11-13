喝太茫！熟女醉倒捷運站出口還失禁 警馳援清潔送醫

警方見女子已泥醉無法溝通，由女警幫做初步清潔工作及整理好衣著。（警方提供）

2023/11/13 18:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子疑中午餐敘喝太多，準備搭捷運時突因酒力發作，直接醉倒在捷運站出口，捷警接獲通報趕往，發現她呈現泥醉無法溝通還有失禁情形，由女警做初步清潔及整理好衣著防止失態，接著通報救護車送醫後，再通知其家屬趕往醫院照護。

台中市捷運警察隊第一分隊小隊長龐家瑜、員警劉倚婷、林文宗前天下午巡邏時，接獲中捷公司行控中心通報，捷運舊社站出口有人路倒需要協處，龐等3員到場發現，1名40多歲女子倒在捷運舊社站出口處旁人行道，趨前查看時見她渾身酒氣且衣著不整，疑似是酒醉路倒詢問時，發現其呈現泥醉狀況無法與警方溝通。

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警方旋即通報消防局派員協助送醫，在等候救護人員到場期間，見該女有失禁情形，便由女警劉倚婷幫做初步清潔工作及整理好衣著，警方同時根據該女隨身攜帶的證件，進而聯繫上其母親，請她與後續陪同該女前往醫院的第五分局松安所同仁會合。

女子母親接獲警方通知到醫院後確認是其女兒，除對其脫序行為表示歉意，也再次向警方與捷運站務人員表達謝意；捷運警察隊提醒民眾，飲酒後欲搭乘大眾捷運時，宜先謹慎評估自身體力及精神狀況，尤其捷運系統內多設有手扶梯、階梯，有高度落差情形，為確保自身安全並避免意外發生及造成其他旅客困擾，建議由親友陪同搭乘。

另外，若民眾有看見他人需協助，可即時向捷運警察、站務人員、保全反映，或於車廂中可按壓緊急對講機求助，捷警獲報後將迅速到場處理，以確保旅客安心搭乘。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方接著通報救護車前來將女子送醫。（警方提供）

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