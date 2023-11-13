買股假投資詐得1448萬想潛逃 機場託運行李時被逮回

新北刑大查緝假買股、真投資詐騙集團，趁陳姓主嫌潛逃出國前，在機場逮獲，全案共逮獲14人到案，續追詐團犯行。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/13 13:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市陳姓男子開設假股票投資Line群組，吸引大批被害人買股票投資，其中張姓、賴姓男子兩人投入1448萬元，直到帳戶遭封鎖無法交易，驚覺受騙，警方追查嫌犯銀行、金流，追出陳嫌等14人涉案，陳嫌得知事跡敗露，打算與女友潛逃中國，被新北刑大幹員掌握，趕在他出國前，在機場託運櫃台攔下逮回，連同13名詐欺同夥被送辦，續追幕後集團。

新北市刑大今年9月間受理張姓、簡姓男子報案，指稱遭詐騙集團以「假買股、真詐騙」手法，騙走1448餘萬元，刑大報請桃園地檢察署指揮，月初起執行3波拘提，其中查緝40歲陳姓主嫌時，陳嫌為躲避查緝，與女性友人想潛逃中國，他從台北市住家拖著行李箱外出，搭計程車到桃園機場準備出國，新北刑大警力趕在陳嫌逃往中國前，將他拘提到案。

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陳嫌辯稱，他要到中國經商，否認詐欺，警方將陳嫌等14人，以詐欺罪嫌送辦，續追其餘犯行。

警方調查，陳嫌為首詐欺集團在臉書、LINE投資廣告，以高獲利招攬不特定民眾加入群組，被害人下載詐團幕後操控漲跌的交易平台app，被害人入金上百萬後，不斷被要求補繳股票申購、管理及手續費等款項，最後卻遭鎖倉、關閉平台，張姓、簡姓等被害人驚覺被騙，報案求助。

新北刑大警報請地檢署指揮偵辦後，追查銀行、虛擬貨幣帳戶金流及分析監視器影像，在北、北桃等地，拘提涉案犯嫌到案，查扣犯案手機、網路平台等證物，全案續追其餘犯行。

新北刑大警表示，對於涉案犯嫌，將傾全力拘捕到案、依法偵辦，一個都跑不掉，並提醒民眾「假投資詐騙」往往造成巨大財產損失，民眾務必提高警覺，股票投資應循合法管道，對於鼓吹加入投資群組、勸誘購買股票應審慎判斷，避免遭詐騙受害，謹慎保護個人財務安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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