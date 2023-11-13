法籍百萬YTR「酷的夢」在台深耕5年 獲移民署核發永久居留

酷（左2）親自至移民署新北市服務站領取永久居留證，並與站主任林財榮（左1）及承辦人林儀盈（右1）合影。（移民署新北市服務站提供）

2023/11/13 12:16

〔記者陸運鋒／新北報導〕Youtuber超過160萬人訂閱的法國籍網紅「Ku's dream-酷的夢」，累計已超過290部影片，他今年已在台灣合法連續居留滿5年，每年居住超過183日，符合申請永久居留的其他要件，他也親自到移民署新北市服務站提出申請，於本月獲得永久居留資格。

28歲的「酷」本名為里夏爾‧康坦‧保羅‧卡米耶，他在法國商業大學就學時，就已有中文底子，原本申請到中國留學，臨行前卻因故取消，後經由義大利友人推薦，意外輾轉來到台灣，從此對台灣留下深刻印象，後來「酷」到韓國當交換生，畢業後申請「打工度假簽證」回到台灣。

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對於已經說的一口流利韓文的「酷」，為何還想再回來台灣？他表示︰「原本是打算在台灣、韓國和日本各待2年，去各國體驗，成為亞洲語言大師，但後來不知不覺就定居在台灣了」，他指出，從韓國回來，很明顯感覺到台灣人對外國人是比較開放的，在這裡有受歡迎的感覺，台灣是個有非常多機會的國家，也想透過自己的影片宣傳台灣的美好，能夠為台灣有一些貢獻。

而「酷」早期影片是自己拍攝、剪輯一手包辦，每天沒日沒夜的工作，他用流利的中文談文化差異，用獨特的角度探索台灣，以風趣幽默的方式介紹台灣的風俗民情與美食，不只引起讓外國人想認識台灣的慾望，也讓台灣人用新奇的角度再次認識自己。

「酷」為了提升生活和工作品質，近年更組成了酷的夢團隊，影片也越來越具規模，像是《法國男孩的超台行程》、《法國媽媽》、《盧卡斯》到最近人氣相當高的《法國高中生》等系列，幾乎每部都超過百萬人次觀看。

台灣的「網路創作自由環境」、「方便」、「效率」這些重要因素，讓「酷」能暢所欲言，充分展現他的創意，「酷」認為在台灣生活很方便、效率很好，例如今天要做一個看板，可以很快取得，想做的東西可以很快呈現、實現，但這個在國外都很難，「酷」認為台灣的環境，非常適合讓從事創意創作的人在這發展，相較於法國及韓國，台灣更願意給素人機會。

「酷」表示，能夠獲准在台永久居留有被國家肯定的感覺，現在會覺得有個任務，希望能藉著自己的影響力，除了透過影片讓更多外國人認識台灣以外，還有目標就是要讓台灣人更有自信，翻轉台灣人的想法，增加台灣人對國家的認同感，台灣的「日常」，可能是外國人的「不平常」。

新北市服務站主任林財榮今表示，現在是我國經濟發展與產業轉型的關鍵時刻，為了加強延攬及留用國際優秀人才以提升國家競爭力，我國不斷修正並與時俱進鬆綁相關法令，期望能讓更多優秀國際人才來台灣並發展，內外人才互相激盪，互展所長，一起創造有活力的新台灣。

此外，也呼籲外國朋友如在台生活、工作遇到問題，可撥打移民署的「外來人士在台生活諮詢服務熱線-1990，馬上幫您」免付費專線，專為服務外國人及新住民朋友，在台生活需求及適應上的問題提供諮詢，包含簽證、居留、工作、教育文化、健保、稅務、就業服務、法律資訊及醫療衛生等，並提供國語、英語、日語、越語、印尼語、泰語及柬埔寨等7種語言，請在台生活的外國朋友們多多利用。

酷考取機車駕照。（酷的夢團隊提供）

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