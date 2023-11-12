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合法休閒館當幌子大開麻將棋牌館 警清源逮20人通報撤照

新北市板橋一間休閒館掛羊頭賣狗肉，大開麻將賭桌，被警方逮獲送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋一間休閒館掛羊頭賣狗肉，大開麻將賭桌，被警方逮獲送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/12 12:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一間棋牌館以合法休閒活動場館做幌子，擺設7台電動麻將桌供賭客下場，賭完後再以點數兌換現金，還以賭輸代墊當號召攬客，板橋派出所查緝時，逮獲賴姓主嫌、19名賭客等20人，賭資、抽頭金8千餘元，7萬2千點籌碼，全案帶回法辦、裁罰，並通報公安小組稽查、撤照。

板橋警分局調查，37歲賴男以合法休閒活動場館當掩護，在板橋南雅西路二段開設棋牌館，吸引不特定人士聚賭，從9月底營業以來，出入複雜，被列為「清源專案3.0」賭博場所密切監控，多日監控、蒐證，發現棋牌館提供場地供賭客從事賭博，今天凌晨一舉攻入。

板橋警方當場查獲棋牌館賴姓主嫌、19名賭客等20人，查扣桌面賭資855元、抽頭金7475元、11副麻將牌、7支監視器鏡頭、現金收支簿、客戶儲值本、帳本、租賃契約、電動麻將桌等證物，警詢後分別提供場所賭博及賭博罪送辦，並裁罰賭客。

據了解，參賭19名賭客年齡散佈從20餘歲到60餘歲，每位賭客在店內賭博1分鐘收1元、包廂收費1.5元；還讓賭客儲值，當賭客有事結束牌局要離開，業者還代墊輸贏金額，藉此吸引客戶回流、牟利；全案於今日依違反賭博罪移送新北地檢署偵辦、函報新北市政府依規定撤銷執照。

板橋派出所副所長馮玉慶表示，警方強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「污染源」，斬斷犯罪根源，全力淨化社會治安。

新北市板橋一間休閒館掛羊頭賣狗肉，大開麻將賭桌，被警方逮獲送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋一間休閒館掛羊頭賣狗肉，大開麻將賭桌，被警方逮獲送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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