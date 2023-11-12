雜貨店地下室大開賭場 18名越南人一晚豪賭天九牌近百萬

新莊警分局在新莊、樹林交界一間雜貨店地下室，查獲天九牌賭場，查扣近百萬賭資，18名賭客全是越南人，連同6名賭場嫌犯，都帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/12 10:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區一間雜貨店出入複雜，新莊警方掌握開設賭場，查緝逮獲賭場鄭姓主嫌、5名把風嫌犯，18名賭客，警方一查，發現賭客全為越南籍配偶及移工，一名越配還擔任把風，只有越南同鄉才能入場，18人一晚豪賭天九牌近百萬，全案依賭博罪嫌送辦，賭客依社會秩序維護法裁罰。

新莊分局光華所掌握情資，嫌犯在新莊成德街大開賭場，且專供越南籍人士大賭，蒐證、跟監掌握聚賭事實，今天凌晨1時許，出動20餘名警力攻堅衝進雜貨店，當場查獲43歲鄭姓主嫌、租客48歲孫嫌、4名把風同夥、18名賭客共24人，查扣賭資66萬9062元、抽頭金25萬7410元，近上百萬現金、天九牌賭具等證物。

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警方查出，賭場位處新莊、樹林交界，工業區林立，鄭姓主嫌找孫嫌當人頭租下雜貨店地下室作賭場，四名把風人員負責注意、過濾賭客，其中一名把風從犯還是越南籍，也協助招攬同鄉聚賭，小小10餘坪地下室，擠入24人，但現場賭客被查獲時賭的正嗨，直到警方喝令不准動，才全部停手。

據了解，該賭場主嫌鄭嫌以樓上雜貨店當掩護，將地下室作為賭場，專找越南籍配偶、移工下場大賭，雖然不用暗語，但必須是越南籍，說越語才能進入，賭客職業包括工人、食品作業員、美甲、服務生等，吵雜現場盡是越語，好像在開越南同鄉會，全被警方帶回偵訊。

新莊警分局在新莊、樹林交界一間雜貨店地下室，查獲天九牌賭場，查扣近百萬賭資，18名賭客全是越南人，連同6名賭場嫌犯，都帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

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