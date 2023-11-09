員工狂加班還帶「女伴」？ 台南工廠下班竟變賭場

警方發現工廠到了下班時間，有很多「加班」員工，有些還著女伴陪同，結果查出天九牌賭場。（民眾提供）

2023/11/09 05:54

〔記者王捷／台南報導〕南警三分局最近發現一間工廠非常奇怪，到了下班時間，還出現大批「加班潮」，員工不用穿制服還開好車，有些員工還有女伴陪同加班，警方一查發現，工廠到了下班時段就變成天九牌賭場，8日突襲檢查，並拘捕負責人蔡姓男子與38名賭客，警方昨天表示，將繼續追查賭場的租賃關係。

警方執行「清源專案3.0」時，針對轄內空置建物與工廠進行排查，結果在郊區的一個鐵皮工廠發現異狀，只要中午過後開始有人聚集，一到下班時間更是轎車、機車進出頻繁，其中還有一些進口車，讓警方起疑，難道這間工廠的員工都這麼愛加班？而且經濟條件看起來還不錯，因此派員埋伏蒐證。

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經過多天觀察，警方發現工廠白天運作還算正常，但下午出現「加班潮」，這些人員進出工廠都沒穿正式服裝或配戴識別證，甚至還有人帶著女伴來，明顯有問題，最後才知道，這間工廠到了下班時段就會變成天九牌賭場，院檢也支持警方的採證，並核發搜索票給警方。

8日下午，警方見時機成熟，進入賭場強勢臨檢，數名賭客見狀準備從二樓窗戶跳下，遭屋外埋伏員警喝斥後，又躲回工廠內，隨後遭警方一一帶回，同時當場查扣作為籌碼的撲克牌、抽頭金1600元、天九牌、骰子等證物，訊後警方將賭場蔡姓負責人以賭博罪移送，賭客共計38人則處以行政裁罰。

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