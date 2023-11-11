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高雄鬧區酒店騎樓、5車遭狠砸 警漏夜逮7嫌 懷疑幕後有大哥教唆

高雄鬧區酒店騎樓、5車遭狠砸，警漏夜逮7嫌懷疑幕後有大哥教唆。（民眾提供）

高雄鬧區酒店騎樓、5車遭狠砸，警漏夜逮7嫌懷疑幕後有大哥教唆。（民眾提供）

2023/11/11 04:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市「娛樂城」商辦大樓遭歹徒持球棒，砸毀騎樓裝潢及招牌，還隨機砸毀5輛汽機車，警方專案小組漏夜追捕曾姓（20歲）、蔡姓（21歲）、郭姓（27歲）、林姓（22歲）、許姓（18歲）、方姓（20歲）、楊姓（25歲）男子等7嫌到案，另將追查其餘共犯及幕後教唆者。

警方調查，某茶行人馬曾嫌等人8日與酒館股東手下「小寶」，在苓雅某聲色場所因包廂問題衝突，雙方9日約在新興某酒館談判，最後不歡而散，曾嫌等人認為「小寶」是酒店股東的手下，10日揪眾10多人，持球棒到該大樓酒店樓下欲攔「小寶」教訓。

一群人分搭4、5輛轎車到酒店樓下，因找不到小寶，又懷疑他是該酒店股東的手下，便怒砸該大樓騎樓裝潢、廣告看板，以及3輛汽車、2輛機車。

由於這棟大樓有酒店、遊藝場，背後都有地方聞人持股，警方動員近百警力緝捕歹徒，並透過管道約制雙方，以及其他無辜受波及的業者，避免再生波瀾，警方動員近百警力緝捕「球棒隊」歹徒，10日深夜23時40分許，透過科技偵查、大數據分析，擴大調閱監視器，以車追人，火速查緝犯嫌曾男等7人到案。

經初步偵訊，曾姓男子自稱是「事主」，供稱在其他營業場所聚餐消費時產生糾紛，心有不滿，率人至該大樓毀損，全案警詢後依涉嫌妨害秩序、毀損等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，建請檢察官向法院聲請羈押，後續將追查其他共犯，深入追查不法行為，朝違反組織犯罪防制條例偵辦。

新興分局強調，警方對暴力零容忍，如有不法必定全力緝捕到案，對於任何人在轄區從事犯罪行為，絕對全面嚴正執法，另針對易滋事場所等治安要點，將以臨（路）檢等勤務作為，防制不法情事發生。

高雄鬧區酒店騎樓、5車遭狠砸，警漏夜逮7嫌懷疑幕後有大哥教唆。（民眾提供）

高雄鬧區酒店騎樓、5車遭狠砸，警漏夜逮7嫌懷疑幕後有大哥教唆。（民眾提供）

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