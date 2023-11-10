逆向騎車還辱警「你跟流氓一樣」 台北男衝動代價曝

呂男辱罵警員「你跟流氓一樣」，被依公然辱罪判罰金5千元，高院也判決應賠償3萬元。（記者楊國文攝）

2023/11/10 23:01

〔記者楊國文／台北報導〕北市呂姓男子騎自行車逆向行經一處巷道，不滿被陳姓警員攔停開單，竟以「你跟流氓一樣」等話辱罵他，陳員不甘受辱提告，並附帶民事求償，不過，呂男否認以「流氓」辱罵陳員，仍被以公然侮辱等罪判處罰金5千元定讞；民事求償部分，高等法院判呂男應賠償3萬元確定。

判決指出，去年3月20日下午6時，呂男騎自行車沿台北市中山區民生西路3巷（單行道），由北往南逆向行駛，執行交通勤務的陳姓警員見狀，遂將呂男攔停、告知他違規並開單告發。

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不過，呂男心生不滿，以「你跟流氓一樣」等話辱罵陳員，陳員認為呂男涉公然侮辱，已侵害其名譽權，提起刑事告訴及附帶民事求償。

呂男否認辱罵陳員，未說「你跟流氓一樣」的話，因民生西路的巷口標誌不明確，且路面標線遭違停車輛擋住，他當時為閃避該車，才騎自行車行駛在民生西路巷道路面，陳員竟因標線設置不當等缺陷取締他，因此有「你不是跟流氓一樣？」等話，質疑陳員不當執法，並無侮辱之意。

不過，法官勘驗陳員警用密錄器檔案中的對話過程，認定呂男因不滿陳員舉發違規，數度辱罵陳員「你跟流氓一樣」，並非呂男辯稱係以「你不是跟流氓一樣？」等話質疑執法不當。

法官綜合認定，呂男稱陳員「你跟流氓一樣」有侮辱之意。即使呂男主觀認為未違規，也應以合法管道尋求救濟，卻以踐踏警察公權力形象的話辱罵陳員，宣洩心中不滿，今年5月判處罰金5000元定讞。

民事求償部分，高等法院認為，呂男僅因不滿陳員舉發其違規，竟當街以不當言詞辱罵，使他名譽遭受損害，今判應賠償3萬元確定。

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