「卡神」楊蕙如辦WTA涉詐領近千萬 開庭狀況外 法官改期

楊蕙如（右）今到台北地院開庭。左為其辯護律師陳澤嘉。（記者張文川攝）

2023/11/10 19:55

〔記者張文川／台北報導〕「卡神」楊蕙如被控利用申辦2018、2019年WTA台灣女子網球公開賽，涉蒐集與賽事無關的發票，並抽換收支明細表，向台北市體育局、交通部觀光局、教育部體育署申請補助，共涉詐領977萬餘元補助款，台北地檢署今年5月依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴楊蕙如；台北地院今開庭，楊蕙如遲到5分鐘，採無罪答辯，但她對於起訴的犯罪事實無法逐段確認其主張，法官問不下去，改期至明年1月19日再開庭。

檢方指控，楊蕙如利用承辦2017年、2018年WTA台灣公開賽的機會，向北市體育局申請補助1010萬元，虛增金額達1585萬元，扣除實際支出，詐領82萬元；向教育部體育署申請補助4026萬元，虛增金額達1585萬元，詐領245萬元；又向交通部觀光局申請650萬元補助，無實際支出，詐得650萬元。全案共涉詐領977萬餘元。

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庭訊後，楊蕙如由律師陪同快步離開法院，簡短表示「我會努力證明我的清白」。庭訊時，法官原定讓楊蕙如逐段對長達12頁的起訴事實一一確認其是否承認，但楊蕙如前幾段就直接跳答到後面的事實，無法逐段確認，法官認為楊蕙如未詳讀起訴書，也未與律師充分溝通好答辯方向，因此只問了兩頁就無法順利進行，法官決定改期再開，並要求楊蕙如要做功課，並遵期到庭，勿再遲到。

楊蕙如強調，WTA公開賽的全球曝光度達十幾億人，規模比世大運、世運會還大，動員參與的工作人員成百上千人，大多是申報勞務、專案或工讀生，例如攝影、交通等，工作人員雖不是她公司的正式員工，但確實都有實際支出經費。

楊蕙如說，由於當時連絡的手機，以及她與寶悍運動行銷公司簽訂的合約和近10份的延伸合約、補充合約等，都已被檢方搜索扣押，難以立即確認，她光是要確認其中10張發票，每天花2、3小時，就費時一個多月才大致確認完成。

檢方原本起訴楊蕙如涉刑法業務登載不實罪、詐欺取財罪，日前補充起訴涉違反商業會計法填製不實會計憑證罪，法官今也當庭向檢、辯諭知，楊抽換收支明細表的行為，可能也涉犯刑法行使變造私文書罪。

被害人包括教育部體育署、交通部觀光局、北市府體育局，今都派員到庭，但因楊蕙如尚未對起訴內容表達完意見，因此都沒機會發表看法。法官宣布改期的同時，要求辯護律師充分閱卷，將楊蕙如宣稱手頭欠缺的扣案合約等資料提供給她，並向她說明開庭方式，以免虛耗大家時間。

楊蕙如（右）今到台北地院開庭。左為其辯護律師陳澤嘉。（記者張文川攝）

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