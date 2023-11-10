國中生遭誤會檢舉吸毒 10人上門砸玻璃還錄影稱「有禮貌的棒球隊」

涉嫌到白河國中生住家恫嚇的涉案男子到案。（白河分局提供）

2023/11/10 15:33

〔記者楊金城／台南報導〕台南白河1名國中生被誤會檢舉同儕涉用毒咖啡，引來10人前來質問究責，有4人持棍進入國中生家中恫嚇，並砸毀門窗玻璃，這下事情鬧大，白河警分局在案發後16小時內全數查緝10名男、女到案，全案將依恐嚇、毀損、傷害等罪嫌移送偵辦，後續也將追查毒咖啡來源。

10人到國中生家鬧事，有人還拍下影音，並在昨天上傳網路社群媒體指「台南白河 有禮貌的棒球隊 進人家家 還懂拖鞋」，不無炫耀之意。

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白河分局今天（10日）指出，其實該案在上月25日深夜11點多發生，疑因一起先前毒品糾紛案件引起，遭致多名青少年到被害人住家恐嚇。

被害國中生和對方認識，有的是同學、學長，對方懷疑國中生亂講話供出涉用毒咖啡包者，找上門恫嚇、究責。

10人中有7人未成年、3人成年，其中張姓男子等4人分持鋁棒進入國中生家中，並在砸毀被害人住處玻璃後駕車逃逸。

白河警方當晚接獲國中生的家長報案後，以車追人，鎖定2小客車涉有重嫌，後在16小時內全數查緝10人到案，查扣鋁棒、刀械，全案將依恐嚇、毀損、傷害等罪嫌移送偵辦外，毒品案是後續追查重點，這下真的把事情鬧大了。

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涉嫌到白河國中生住家恫嚇的10名涉案人都被傳訊到案。（白河分局提供）

涉案人到白河國中生家中恫嚇，並砸毀門窗玻璃，警方逮捕10人，查扣刀棍等物品。（白河分局提供）

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