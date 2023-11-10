黃金車牌「8888」8秒6000元賤賣 竟是監理所人員搞鬼

鐵支車牌深受觀迎，尤其凸顯吉利數字的8888象徵發大財更是民眾最愛，常常以數十萬元標出。今年5月高雄監理所推出鐵支車BKG-8888歷經搶標80次，以20.1萬元高價標出。圖為示意圖，與本案無關。（監理所提供）

2023/11/10 15:10

〔記者吳政峰／台北報導〕公路監理機關會特別保留「吉祥車牌」供民眾競標，4個號碼均相同的列為「第一級車牌」，底價雖然6000元起跳，但因稀少，決標價多從6位數起跳，而其中最搶手的「8888」2018年間突在8秒內被人以底價6000元標走，經查竟是高雄監理所車輛管理科一名李姓技士搞鬼。刑事部分，高雄地院依圖利罪判李員10月刑；行政部分，懲戒法院日前判他撤職停用1年。

2018年5月11日，某租車公司出價車牌末4碼「8888」號汽車車牌，因故未於得標繳費後3個月內辦理領牌，依「公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定」第5點第5項規定，應開放以底價網路選號。

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一名擁有市價逾千萬元「BRABUS G850」名車的車主得知此事後，委請代辦業者選購該車牌，業者找上負責辦理車輛牌照及資料管理等業務的李員，李員同意協助透過網路選號購得該車牌。

李員先將包含「8888」等號牌1批，自車輛管理系統的庫存轉待發（即民眾可自網路選號購牌），旋又單獨將「8888」自待發轉庫存（即民眾無法自網路選號購牌），於系統上登載該面車牌「漆面瑕疵，酌量補漆」，將其設定入庫。

直到業者告知車輛可以領牌後，李員遂利用其得以自行決定號牌上架時點的職權機會，將「8888」車牌上架時點洩漏給業者，並立刻進入系統，把車牌瑕疵原因取消，將其自庫存轉待發（即民眾可自網路選號購牌）。

業者憑藉提前知悉上架時點的優勢，利用網路選號，以車主名義及底價6000元，8秒內迅速購得該車牌，並輾轉獲得代辦費用2500元。由於「8888」諧音為「發發發發」，隱喻財源滾滾，是一級車牌中最搶手的號碼，通常可賣到20萬元，本次竟以底價6000元售出，引發議論。

高雄地檢署2021年接獲檢舉，介入偵辦，認定李員觸犯貪污治罪條例的圖利罪，提起公訴，高雄地院2月間判他10月刑，褫奪公權1年，緩刑2年，向公庫支付3萬元、接受法治教育2場次確定。交通部再把全案移付懲戒。

懲戒法院指出，李員除觸犯刑事法令外，並違反公務員服務法第6條「公務員應公正、謹慎」之旨，嚴重損害政府之信譽，為維護公務紀律，自有予以懲戒必要。

懲戒法院調取李員的公務員履歷表、高雄地方法院刑事電子卷證，認事證明確，審酌李員為監理所人員，處理車輛牌照及資料管理，與購車大眾請領車牌的關係密切，竟圖利特定業者，使車牌請領作業公正性喪失，惟考量圖利金額尚非鉅，自身並無所得，日前判撤職，停止任用公務員1年。可上訴。

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