妻坐別人BMW！醋夫開特斯拉5連撞 撞進超商下場曝…

鄭男駕駛白色特斯拉到場，發現妻子坐在另名男生的BMW車上，一怒之下猛踩油門，將BMW撞進超商。（民眾提供）

2023/11/09 22:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣鄭姓男子懷疑妻子跟別的男人有染，今年7月間與妻子相約在一間超商談判，鄭男駕駛白色特斯拉到場，卻發現妻子竟然坐在另名男生的BMW車上，一怒之下猛踩油門，連續衝撞BMW5次，最後一次還把車子撞進超商裡，嚇壞眾人。彰化地院依毀損和強制罪，將鄭男分別判刑2月、拘役30日。

判決書指出，鄭男（30歲）懷疑妻子外遇，今年7月18日晚上8點許，相約兩人在員林市浮圳路一間超商談判，鄭男抵達後，看見妻子竟坐在別的男生車上，憤而駕駛自己的車，以車頭衝撞對方左側車門連續5次，最後把車子撞進超商的座位區，導致超商落地窗玻璃碎裂掉滿地，嚇壞超商員工和民眾，坐在車內2人立即倉皇逃出。

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鄭男見妻子下車，立即用手勾住脖子，並拉到一旁，幸好警方接獲通報，當場將失控的鄭男送辦，不過鄭妻替鄭男求情，沒有要追究，希望法官從輕量刑。但男友人認為，「是因為他的車子 （BMW）比較好，不然一定會受傷」，雖然和鄭妻一起出去也有不對，但事情應該要合法處理等語。

法官審理，鄭男坦承犯行但未與對方和解，依毀損罪判有期徒刑2月，勒人脖子部分，依強制罪判處拘役30天，均得易科罰金，可上訴。

鄭男駕駛白色特斯拉，連續5次衝撞BMW休旅車。（民眾提供）

藍色BMW被撞上人行道，並撞進超商裡，落地窗玻璃碎裂掉滿地。（民眾提供）

BMW被撞進超商座位區，落地窗玻璃碎裂掉滿地。（民眾提供）

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