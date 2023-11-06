醋男雙刀砍情敵 嗆檢「你老婆被睡了，會不會想砍他？」

呂男涉嫌砍殺情敵頭部等10多處傷痕，被高雄高分院從輕發落。（記者鮑建信攝）

2023/11/06 21:35

〔記者鮑建信／高雄報導〕服務業呂姓男子見黃姓前女友與宋男同床愛愛，頓時醋勁大發，涉嫌持雙刀砍傷他10多處，更嗆檢座：「你老婆被睡了，會不會想砍他？」，被依傷害判刑3年半，高等法院高雄分院審酌他深覺悔悟，改判2年10月。

判決書指出，2021年11月22日上午8點多，呂男前往高雄市前鎮區找黃姓前女友，赫然發現她和宋男同床共睡，頓時勃然大怒，到廚房取出2把水果刀，涉嫌折返砍殺，宋睡夢中驚醒起身，與他拉扯扭打並試圖奪刀，過程中手臂、胸口、肩膀、頭部等10多處受傷，趁機逃往屋外求救。

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前鎮分局員警接獲報案，火速抵達現場，當場逮捕呂男，並扣得水果刀2把，全案依殺人未遂罪嫌，移送高雄地檢署偵辦起訴。

地院法官認為宋受傷處集中在四肢，認定呂男沒有殺人犯意，並審酌他在檢方應訊時竟嗆：「你老婆被睡了，會不會想砍他？」，改依傷害罪重判3年6月，他不服上訴，要求從輕發落。

高雄高分院開庭調查，刑法傷害罪法定刑為5年以下有期徒刑，呂被判刑3年半為中重度刑，並考量他認罪，多次承認太衝動、深覺悔悟，從輕改判2年10月，仍可上訴。

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