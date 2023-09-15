太大膽還是太天兵？車手在派出所對面超商取款 當場被逮

趙姓男車手因行為舉止太可疑，最終被警方人贓俱獲。（警方提供）

2023/09/15 11:19

〔記者林旻臻／雲林報導〕一名年約20歲的趙姓車手透過假投資LINE群組與雲林縣一名被害者接觸，相約13日當面交付現金，地點居然選在西螺警分局吳厝派出所對面的超商，加上趙姓車手搭計程車一路上言行舉止太可疑，司機早就起疑，途中伺機報案，警方於超商當場人贓俱獲，超商外也盤查到搭另一台計程車的邱姓監控手（年約30歲），後續依詐欺罪將2名犯嫌移送偵辦。

據了解，趙姓男車手13日從雲林高鐵站搭乘計程車，前往被害者所在的超商前，先與邱姓男監控手先至另一間超商印資料，計程車司機一路上感覺趙姓車手的言行舉止可疑，懷疑是詐騙集團成員，趁其中途下車時打電話報警。

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警方聽聞，趙姓車手的目的地竟是吳厝派出所對面的超商，也感到相當傻眼，最終順利查獲趙姓車手，當場查扣手機3支、工作證，以及被害者剛交付的現金170萬元等證物。另外，超商對面也有部計程車十分可疑，經盤查發現該名乘客為邱姓監控手，為地檢署發布在案的通緝犯，同樣逮捕歸案。

而被害者廖姓女子（年約30歲），當初是在臉書上點擊投資廣告並受詐騙集團邀約加入投資LINE群組，廖女見群組內其他人獲利連連，也被誘惑，聽從犯嫌指引提領現金170萬元，所幸遇上熱心運將司機報警及時攔阻，才保住積蓄。

警方從趙姓車手身上查扣被害者剛交付的現金170萬元。（警方提供）

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