抓到了！彰化「雨衣阿飄」嚇壞路人 警揪出真實身分

彰化縣溪州鄉日前出現「雨衣阿飄」，靈異現象嚇壞不少用路人。（民眾提供）

2023/11/09 12:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉中山路一段日前出現「雨衣阿飄」，不僅會過馬路，還會騰空飄移轉圈圈，靈異現象嚇壞不少用路人，對此警方展開追查，發現是當地一名鐘姓男子的惡作劇，他坦承將氫氣灌入黃色雨衣，再任其在馬路上漂浮遊盪，只是為了好玩，警訊後依違反社會秩序維護法等罪嫌移送偵辦。

本月6日晚上22時，有民眾路過溪州鄉聖安宮前發現有一透明人身穿黃色雨衣於道路斑馬線上行走，行蹤忽左忽右，還會過馬路，嚇得趕緊將影像貼文網路，有人認為是「真阿飄」，有人認為是道路工程的電動旗手，但也有人認為單純是惡搞，大家眾說紛紜，增添神秘感。

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北斗警方表示，「雨衣阿飄」出沒恐引起駕駛人驚嚇及社會大眾恐慌，警方為查明真相，組成專案小組調查，經過濾周邊路口監視器及路過車輛行車紀錄器釐清，發現一名40歲的鐘姓男子涉有重嫌，昨傳喚到案說明。

警方表示，鐘男供稱，事發當天他突發奇想，用雙面膠帶將輕便雨衣頭部及手部密封，再注入氫氣，然後將其放置於馬路上任其隨風飄盪，藉以製造靈異現象，造成民眾恐慌，後來雨衣默默飛走，最終被風吹得支離破碎，卡在電線桿的電線上，一開始只是為了好玩，沒想到事情鬧這麼大。

北斗警方表示，鐘男製造靈異現象造成民眾恐慌，驚嚇危害安全之行為，已違反《社會秩序維護法第》63條1項6款，全案偵詢後依法移送臺灣彰化地方法院簡易庭裁處。警方呼籲，民眾故意在馬路上嚇人、惡作劇，影響公眾安寧，危害他人安全，將涉嫌違反社會秩序維護法法令，民眾切勿以身試法。

40歲鍾姓男子坦承只是為了好玩，將氫氣灌入黃色雨衣，再任其再馬路上漂浮遊盪。（民眾提供）

警方查獲「雨衣阿飄」只是民眾惡作劇，並非靈異現象。（記者陳冠備攝）

鐘男供稱，他用雙面膠帶將輕便雨衣頭部及手部密封，再注入氫氣，然後將其放置於馬路上任其隨風飄盪。（民眾提供）

「雨衣阿飄」下場最終被風吹得支離破碎，卡在電線桿的電線上。（民眾提供）

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