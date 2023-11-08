正妹懷抱星夢參加訓練班 竟遭老師熊抱強吻

吳男假借指導拍片為由，趁機猥褻女學員。（記者吳政峰攝）

2023/11/08 17:17

〔記者吳政峰／台北報導〕身為電視節目「瘋神無雙」固定班底的吳姓劇團負責人，2021年間擔任電視台主持人訓練班教師職務時，藉指導拍攝YouTube影片的名義約女學員外出，卻以放鬆為名，在大街上強吻硬抱。一審新北地院依強制猥褻罪判吳9月刑，二審高等法院考量雙方已和解，8日諭知緩刑2年，接受10小時法治教育課程。

2021年12月15日下午2時許，吳男以指導拍影片跟剪輯為藉口，約女學員外出，卻邀她到摩鐵拍攝，沒想到被拒絕後，吳男開車載她到新北市板橋區大觀路一處有塗鴉的滑板區，光天化日之下藉詞：「抱一下讓妳放鬆」，突然強行環抱並強吻。

請繼續往下閱讀...

吳男否認環抱與強吻，強調只有幫女學員按摩肩膀放鬆，女學員案發後還傳「你今天表現好棒」等訊息給他；他雖然有道歉，但只是希望讓她心平氣和，不是承認女學員指控。

一審新北地院指出，女學員對於遭抱住、強吻等重要情節，歷次偵審證述內容均大致相符，並無重大瑕疵，2人亦無特殊仇恨怨隙關係，依常理女學員應會希望與吳男維持良好互動進而學習拍攝、剪輯影片技巧。

新北地院表示，女學員證述時出現哭泣、哽咽等情緒反應，案發後又因憂鬱情緒而就醫，加上事後曾傳訊質問吳男：「那天突然這樣抱我，我有說不要，你又親我」，吳男的回應是：「我當下並沒有感覺到你有不愉快，但現在感覺到你的不愉快，所以我現在正式跟你說聲對不起」，因此判定有罪。

二審高院指出，一審認定的犯罪事實與量刑，並無濫用權限或違法、失當之處，吳男上訴請求從輕量刑，並無理由，應予駁回，可上訴。

但高院發現，吳男無前科，二審期間坦承犯行，並與女學員達成和解，賠償損害，獲原諒，同意予以緩刑的機會，合議庭認吳男經此偵審程序及科刑教訓，應知所警惕，8日併予宣告緩刑2年，接受法治教育課程10小時，以導正及建立其正確法律觀念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法