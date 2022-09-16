男從後面熊抱高中美少女「摸兩粒」 判刑+監護治療各4個月

陳姓男子在台北市中心一處騎樓熊抱女高中生，高等法院認定陳涉犯強制猥褻罪，判4月徒刑，可易罰金18萬元，須監護治療4個月，還可上訴。（記者楊國文攝）

2022/09/16 20:31

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓男子經過台北市中心一處騎樓，發現前方長髮女高中生驚為天人，一時性衝動，竟從她後方熊抱其胸部，並以蠻力拉進夾娃娃機店，女高中生驚嚇尖叫後掙脫逃離，見義勇為民眾聞聲後，將陳制伏，交給趕到的警方；高等法院認定陳涉犯強制猥褻罪，判4月徒刑，可易罰金18萬元，須監護治療4個月，還可上訴。

判決指出，陳男前年11月20日上午7時40分經過北市信義區一處騎樓，發現前方留著長髮的未成年女高中生覺得她很漂亮，即一路尾隨，不久，陳一時性衝動，竟衝上前從她後方熊抱外其胸部，並強拉進夾娃娃機店內。

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女高中生受到嚴重驚嚇，大聲尖叫「救命」，引起附近民眾關注，她再用力掙脫後逃出夾娃娃機店。在娃娃機店前方的陳姓民眾見狀，趕緊追上陳男將他制伏，交給獲報前來的員警。

陳男應訊表示，看到女高中生的背影，加上她的長髮，覺得「很漂亮」，相當心動，才一路尾隨她，後來突然一時性衝動，才從後方環抱她，並拉進夾娃娃機店，但辯稱只抱到被害少女的脖子，未碰到她的胸部，但少女駁斥陳說謊，當時陳確實抱到她的胸部。

高等法院認定陳男涉對少女強制猥褻罪，且有再犯之虞，依鑑定結果發現陳有輕度智能障礙，將他判判4月，可易罰金18萬元，須監護治療4個月。

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