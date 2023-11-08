台東孕婦深夜陣痛 老公半路攔警車求援送醫

前導巡邏車開啟警報器和警示燈全程護送，王男平安將妻子平安送抵急診室。（記者陳賢義翻攝）

2023/11/08 09:40

〔記者陳賢義／台東報導〕一名大腹便便的陳姓孕婦昨晚突然陣痛，王姓丈夫原本自行開車載送醫，遇情況危急，半路見警車途經，猛閃大燈求援，巡邏警見狀停車關心，並全程啟警報器和警示燈前導，原本35分鐘車程縮短成20分鐘，平安趕抵台東馬偕醫院，隨後交由院內醫護接手生產。

關山警分局鹿野分駐所巡佐侯榮家及警員吳傳傑，昨晚執行8時至10時的防竊及交通稽查勤務，8時57分許巡經台9線333.5公里處時，見1輛自小客於後方猛閃大燈，2警恐有意外事故發生，停車關心察看，原來是1名28歲王姓男子開車載著孕肚陣痛連連的23歲陳姓妻子，開車一路趕往東馬待產。

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警方見事況緊急，旋即駕駛巡邏車於王男車前開道引導，全程開啟警報器和警示燈，提醒其他用路人注意，帶領王男駕駛的自小客車，將原先需耗時35分鐘的路程，縮減至20分鐘內順利趕抵。期間2警除向分局勤務指揮中心通報，另使用手機同步通知東馬急診醫護預做準備。

關山警分局表示，從鹿野街道至東馬約33公里左右，因自小客車內有孕婦即將臨盆的狀況，符合「急難救助」的協助範疇，鹿野分駐所警得知當下立即開啟警示燈及警報器，行經路口鳴按喇叭，平安護送產婦到院。2員積極熱心的服務與工作精神，深獲家屬及民眾好評。

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