七堵民宅頂樓鴿舍突起火 屋主十幾年心血全燒光

民宅鴿舍起火冒出火光。（張姓民眾提供）

2023/11/06 19:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局晚間5時許，接獲民眾報案指出，位於大德路一處透天民宅頂樓起火燃燒，直冒黑煙。消防局派員前往搶救，發現是鴿舍起火燃燒，雖於20分鐘內控制住火勢，但鴿子已經全數死亡，所幸火勢未延燒。吳姓屋主無奈的表示，十幾年來的心血，都被大火燒光。

消防局派遣七堵、百福、安樂等分隊前往現場搶救，抵達時發現是民宅頂樓後方的鴿舍起火，立刻佈線射水，但因火勢猛烈，冒出陣陣濃煙。

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百福派出所也立刻派員前往現場，協助進行交通管制，讓救災車輛能夠順利進出。屋主接到通知後，趕回現場，頂樓的鴿子已經全被燒死在鴿舍內，心中滿是不捨。

屋主指出，起火的透天厝是老家，晚上沒有人居住，十幾年來自己都會從附近的住處到老家餵鴿子，沒想到今天剛回到家不到10分鐘，就接到弟弟的電話，說老家燒起來，趕到現場鴿子已葬身火場。

消防隊員約於30分鐘後將火勢撲滅，隨即派員進行殘火處理，並利用排風扇進行排煙，所幸無人受傷。

消防局將派遣火災調查人員進入採證，因現場並未發現電線等物品，鴿舍起火原因，則待進一步調查釐清。

民宅鴿舍起火冒出陣陣濃煙。（張姓民眾提供）

消防隊員佈線射水進行搶救。（記者吳昇儒攝）

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