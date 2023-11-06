2千萬私人遊艇燒毀 維修技師涉過失遭訴

台灣公主布袋國際遊艇港停放的義大利進口遊艇「金大駕1號」於2021年10月發生火災，整台焦黑。（民眾提供）

2023/11/06 16:28

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣公主布袋國際遊艇港停放的義大利進口遊艇「金大駕1號」價值逾千萬元，於2021年10月間發生起火燃燒。案經調查，嘉義地檢署今天依涉及過失責任，起訴林姓維修技師，檢方認為，林男應於電瓶充電過程善盡監督、防止發生意外，卻選擇於近午炎熱期間修繕，充電過程發生火災，林男卻在上風處且未專心監督，而錯過第一時間滅火。

台灣公主布袋國際遊艇港2019年由台灣公主遊艇公司經營，主要停放私人遊艇；起火的遊艇為義大利Airon Marine遊艇公司製造，型號AIRON 4300 T-TOP，該遊艇造價據稱台幣約2000萬元，2手價約台幣560萬元上下。

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起訴書指出，林男受郭姓男子委託修繕金大駕1號遊艇發電機，於2021年10月19日上午11時許到達遊艇港碼頭，因遊艇無電力足以開啟機艙艙門以拆卸發電機，林即開啟碼頭旁設置的岸上電源開關。

林男於中午12時44分許，離開遊艇，步行至遊艇鄰近的其他遊艇上休息及與他人聯繫事宜；機艙內電瓶因電氣因素引燃周邊油污等可燃物於下午1時9分許起火燃燒。

起訴書說，林男因位於上風處，且專注聯絡其他事宜，直至1時14分許才發現火勢，嘗試滅火未果，聯絡消防局到場滅火才熄滅。火災造成遊艇前、後甲板、駕駛台等區域及機艙、艇殼受燻燒而嚴重毀損外，並波及台灣公主遊艇公司所有的浮碼頭木走道等。

林男否認犯行，辯稱因無其他方式進入機艙，以確認電瓶電源線是否接好、電線是否破損等，只能在駕駛艙內配電盤上確認4個電瓶均呈現充電狀態，通電開關均未開啟，也沒有開啟其他設備，不知道為何電瓶附近殘留的電源線路殘骸呈通電狀態。發現失火後，試圖搶救，但碼頭上沒有足夠設備可搶救，他沒有過失。

嘉縣消防局調查鑑定指出，遊艇起火處殘留的電源線路，有4條導線呈現熔痕，為明確短路特徵，研判發生短路現象時，產生的高溫及電火花引燃周邊油污等可燃物起火燃燒。

檢方認為，林男自承案發前一週內曾多次發現遊艇接線問題並提出危險建議，認為林男應於電瓶充電過程善盡監督及防範意外責任，若為預防充電過程發生火災，最佳監督位置除視覺角度、接近滅火器具外，選擇下風處為一般常識。

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