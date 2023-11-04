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公德心去哪了？他摸走救護車椅式擔架 遭逮稱「只是好奇」

朱姓男子摸走椅式擔架只為好奇。（記者徐聖倫翻攝）

朱姓男子摸走椅式擔架只為好奇。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/04 17:32

〔記者徐聖倫／新北報導〕這也偷！新北市消防局接獲三重1起救護案，順利將病患送醫，但返隊後隊員發現救護車內的「椅式擔架」不翼而飛，經調閱車內監控，發現畫面出現1隻手將擔架順走，警方獲報介入調查，循監視器鎖定朱姓男子涉重嫌，昨日將其逮捕歸案。

70歲朱姓男1日晚間7時許在三重區分子尾街住處外見到救護車出勤，朱男趁消防人員忙於工作之際，偷偷溜到救護車旁，並技巧性躲開車內監控，伸手將椅式擔架摸回自己家，而消防員因救人在即也沒注意，就這樣載著病患趕緊送醫。

返隊後清點車內物品時，發現椅式擔架不見了，而監控錄像只錄到1隻手，於是報警處理。警方獲報調閱監視器，比對竊嫌白髮馬尾特徵，馬上就鎖定了朱男身分，昨清晨5時許順利前往朱男家中將其逮捕，並回收椅式擔架。

警方對於朱男偷椅式擔架目的感到好奇，若朱男家中經濟狀況不許可，又有行動不便的家屬要照顧，那麼警方將會予以協助，但朱男卻向警方供稱，自己家裡沒有這樣的成員，偷擔架也只是一時好奇，並沒有特別目的，此話一出讓人大為傻眼。

警詢後，依竊盜罪嫌將朱男移送法辦，警方也呼籲，警方、消防的各式工具都是為了緊急時刻配置，若遭竊恐會延誤出勤、救災，損失的將是真正有需要的人，請民眾發揮公德心並守法，以免害人害己。

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