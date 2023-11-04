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碩士讀7年沒畢業遭退學 公務員批學校未通知「重要訊息」要求撤銷處分

最高行政法院判林員敗訴確定。（記者吳政峰攝）

最高行政法院判林員敗訴確定。（記者吳政峰攝）

2023/11/04 15:34

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓公務員在高雄大學讀了7年的碩士班，未在2020年前提出學位考試申請，以至逾期未通過學位考試遭到退學。林員不滿，主張他因為受到疫情影響，而無法於修業年限屆滿時完成論文，高雄大學也沒有通知他可「專案申請額外再延長修業年限」的重要訊息，興訟要求撤銷退學處分，日前被最高行政法院駁回，全案確定。

林員2013學年度入學，2014學年度第1學期辦理休學4學年，期滿後於2018學年度第1學期辦理復學，至2020學年度第2學期已達最長4年之修業年限，仍未提出學位考試申請，而未通過學位考試，高雄大學依學則第50條第1項第4款規定，予以退學，

林員不滿，興訟要求撤銷退學處分，主張已修畢課程及學分數，並曾於2019年12月間發表小論文。他於2019間考取高考三級建築工程類科，分發至公務機關任職，因業務繁忙，晚上仍積極上課、努力學習，致最後階段的論文未完成。

林員表示，因Covid-19疫情嚴峻全國升級警戒，各級學校停止對外開放、教育學習場域及圖書館等場所管制，影響他論文研究資料的借閱與參考，且因疫情須保持社交距離，亦影響原告進行企業訪查拜會、問卷調查，及操作環境意象居民工作坊的研究，他確受疫情影響研究而未能於2020學年度第2學期修業年限屆滿時完成論文。

林員指出，教育部2021年6月11日發函指示高雄大學針對修業年限將於2020學年度第2學期屆滿、且確受疫情影響研究的研究生，得專案申請額外再延長修業年限，但校方卻未遵照教育部函示將此「重要訊息」通知他，致他知悉後於2021年10月29日提出申請時，已逾申請期限，錯失申請延長修業年限時程，校方自不能以他修業期限屆滿為由予以退學處分。

一審高雄高等行政法院認為，高雄大學於2021年6月18日，分別公告於學校防疫專區、教務處及該系網頁，公告教育部函令，自公告日起算，申請期限有2個多月，衡情此訊息已散播至相關學生族群，林員雖未收受校方的個別通知，然依一般學生之注意，理應處於可隨時知悉而即時提出延長修業年限的申請，難謂其權益受有影響，致無法於期限前提出申請。

一審說明，縱認林員因未獲被告個別通知，致欠缺於期限前提出申請的期待可能性，惟林員的情況，也不符合「確受疫情影響研究」致無法於修業年限屆滿前畢業之情形，不具申請延長修業年限之資格，即使林員2021年10月29日的申請未逾期，亦無從獲得許可。

一審認為校方的退學處分並無違誤，駁回林員告訴。林員不服，提起上訴。

二審最高行政法院表示，林員上訴未繳納裁判費，經通知後仍未補正，日前予以駁回，全案確定。

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