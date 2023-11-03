淨化選前治安 桃警逮334人 查扣槍枝7支、毒品1678公克

為淨化選前治安環境，桃園市政府警察局配合警政署執行「全國同步掃黑、檢肅非法槍械及打擊詐欺專案行動」。（資料照）

2023/11/03 13:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕為淨化選前治安環境，桃園市政府警察局配合警政署執行「全國同步掃黑、檢肅非法槍械及打擊詐欺專案行動」，自10月23日起至11月1日止，檢肅治平專案目標及成員71人、查緝電信網路詐欺案166人、毒品案97人等各類刑案共計334人，查扣贓證物計有槍枝7支、各級毒品總重1678.7公克，堪稱成果豐碩。

刑警大隊副大隊長許木生表示，刑大執行專案，運用大數據分析及科技偵查手段，針對黑道幫派、詐欺集團及非法持有或改造槍械，全力檢肅掃蕩，其中保安警察大隊於專案期間執行勤務，攔查形跡可疑租賃小客車，於後車廂內查獲吳、唐2嫌所共同持有之改造手槍、子彈、安非他命香菸。

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另竹聯幫太極堂涉嫌於2022年12月間起組詐欺集團及轉帳水房，以其所經營「○○工坊」做為掩護，實則是透過行動電話 Line網路通訊軟體詐騙機房，以傳訊給不特定被害人，佯稱投資高獲利股票為由，邀被害人刑事警察大隊報檢方偵辦，於10月27日前往新北市鶯歌區、台南市、台中市等區等處查緝呂姓嫌犯等到案，並查扣手機等證物。

許木生說，為淨化選前治安，市警局持續蒐報黑幫成員犯罪事證強力掃蕩，並針對非法槍械、詐欺案件加強打擊，並以系統性掃黑策略，針對幫派經營、賴以維生行業，運用第三方警政行政干預措施，深入追查、向上溯源、向下刨根、斷絕金流，並積極查緝槍械及流向，全面淨化社會治安。

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