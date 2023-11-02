花蓮吉安警掃黑 逮暴力集團7人

花蓮王姓男子組成暴力犯罪集團，以跑路缺盤纏為由，向被害人恐嚇強索財物，吉安警分局把王男等7人拘提到案。 （警方提供）

2023/11/02 15:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮王姓男子組成暴力犯罪集團，以跑路缺盤纏為由，向被害人恐嚇強索財物，對方不從，王男竟然揪眾前往被害人家中開槍，還砸毀損對方車輛，吉安警分局接獲報案後，把王男等7人拘提到案，同時發現主嫌除暴力犯罪，還有毒品通緝，被逮捕後送地檢署入監執行。

吉安警方今天指出，今年4月間，王嫌因毒品遭通緝，為躲避警方查緝，便四處藏匿、逃竄，盤纏用盡後與同夥開車前往被害人住處勒索，朝著被害人門前停放的車輛開槍，還分持棍棒猛砸車身或持空氣槍擊發射鐵珠毀損車輛，並揚言恐嚇將再繼續騷擾，直到交付索取金額才肯罷休。警方獲報後立即展開調查，發現涉案人為47歲王姓男子，且還涉嫌組織暴力犯罪。

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吉安警分局指出，經警方長期蒐證後，報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，日前持搜索票及拘票，順利在吉安鄉吉豐路攔獲駕車逃亡中王姓主嫌到案，當場查扣刀械3支、第一級毒品海洛因1包，餘黨羽等6人也全被警方拘提到案，全案依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇、毀棄損壞等罪移請花蓮地檢署偵辦。

王男到案後，警方發現他不僅涉及暴力犯罪，還因毒品案遭通緝中，警方除查扣刀械、毒品海洛因等，至於作案用空氣槍枝王男辯稱已經丟棄，警方指出，對於黑幫組織涉及經營詐欺、網路賭博、洗錢等不法犯罪，警方將強力查緝，溯源刨根，追出幕後首腦，強力剷除犯罪組織勢力。

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花蓮王姓男子組成暴力犯罪集團，以跑路缺盤纏為由，向被害人恐嚇強索財物，吉安警分局把王男等7人拘提到案。 （警方提供）

花蓮王姓男子組成暴力犯罪集團，以跑路缺盤纏為由，向被害人恐嚇強索財物，吉安警分局把王男等7人拘提到案。 （警方提供）

花蓮王姓男子組成暴力犯罪集團，以跑路缺盤纏為由，向被害人恐嚇強索財物，吉安警分局把王男等7人拘提到案。 （警方提供）

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