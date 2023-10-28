恐怖！竹聯藥頭擁7枚土製炸彈

警方查獲余姓男子持有七枚土製炸彈。（警方提供）

2023/10/28 05:30

用途避重就輕 警追查是否想擾亂公眾秩序

［記者周敏鴻／桃園報導］警政署發動全國警方自本月二十二日起，同步展開「打詐、掃黑、肅槍」專案行動，桃園市警方前天大有斬獲，除逮捕一名擁槍自重的毒販，查獲改造手槍、毒品咖啡包，還一舉起出七枚土製炸彈，已將這七枚爆裂物送請鑑定殺傷力，並擴大追查火藥來源與用途。

警方查出廿一歲余男有竹聯幫背景，他到案後承認，土製炸彈裝有火藥、具殺傷力；但對於打算用在哪裡等問題，避重就輕地答稱「跟槍枝一樣，為了防身」，警方對其說詞持保留態度，除依違反槍砲、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，還要清查余男的通聯紀錄，釐清他是否有擾亂公眾秩序的意圖。

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桃園市中壢警分局掌握情資，余男涉嫌在桃園市各處販賣毒品咖啡包，為了增加買氣，還以知名動漫裡的角色「白鬍子」圖案設計包裝，中壢警方會同大溪警方長期跟監，發現余男的大溪住處常有複雜人士進出，本月廿六日見時機成熟，趁余男自家中外出時逮人，起出一把改造手槍、一一五包毒品咖啡包；搜索余男住處時，又在他的床下找到七枚裝有引信、用膠帶包裝成球狀的土製炸彈。

雖然不少毒販為了避免遭黑吃黑而擁槍自重，但火力通常僅止於攜帶方便的短槍和子彈，然而余男不但「火力升級」為同時擁有土製炸彈，還被搜出七枚之多，警方不敢大意，將詳查他持有土製炸彈是否另有意圖。

警方查獲余姓男子持有7枚土製炸彈、改造手槍、毒品咖啡包等；正追查火藥來源與用途。（警方提供）

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