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沙鹿5叉路口死亡車禍 顏寬恒建議設「預告號誌」提醒用路人

相關單位會勘，以求改善沙鹿區中清路與中山路口的交通。（顏寬恒服務處提供）

相關單位會勘，以求改善沙鹿區中清路與中山路口的交通。（顏寬恒服務處提供）

2023/11/01 23:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區日前發生連環追撞車禍，42歲蔡男騎車載6歲女兒，於機車待轉區停等，遭16歲少年開車闖紅燈從後撞飛，又遭另輛綠燈直行的轎車輾過，送醫宣告不治，女兒則受輕傷。事發路口車流複雜，前立委顏寬恒今天出席清水警分局舉辦的肇事路口會勘，建議在中山路口設置「預告號誌」或增設三色紅綠燈，以便用路人預知前方路口狀況。

清水警分局在今天下午辦理沙鹿區中清路7段、中山路口A1類交通事故會勘，包括交通小隊、清泉派出所及交通部公路總局台中工務段、台中市政府交通局、建設局養工處、沙鹿區公所等路權機關派員出席，台中市副議長顏莉敏與前立委顏寬恒也到場。

顏寬恒表示，事發路口鄰近國道3號及台中國際機場門戶，車流量相當大，且五叉路口動線複雜，號誌秒數也較長；顏莉敏也說，中山路屬於長上坡，許多用路人為求快速通過，經常加重油門，未能掌握車距就會發生車禍；沙鹿區西勢里長蔡坤地說，他從小在這邊長大，這路口沒有遇過這麼重大的車禍。

顏寬恒建議在中山路口增設預告號誌，並調整路口的機車待轉區；另中山路口路樹茂盛，遮蔽交通號誌，用路人無法看清號誌燈號，相關單位應定期巡查修剪。

經相關單位做成會勘結論，將評估中山路口設置「預告號誌」或增設三色紅綠燈，以便用路人預知前方路口狀況。另路樹茂盛阻擋原號誌視線，建設局允諾盡速修剪。至於待轉區則退縮1公尺，以策機車騎士安全。

前立委顏寬恒建議在中山路口設置「預告號誌」或增設三色紅綠燈。（顏寬恒服務處提供）

前立委顏寬恒建議在中山路口設置「預告號誌」或增設三色紅綠燈。（顏寬恒服務處提供）

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