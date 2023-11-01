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賭場負責人家中臭襪包改造手槍藏碗櫥 警閉氣30秒搜出

陳姓賭場負責人把改造手槍藏在臭襪裡。（民眾提供）

陳姓賭場負責人把改造手槍藏在臭襪裡。（民眾提供）

2023/11/01 16:10

〔記者王捷／台南報導〕台南警五分局今天凌晨攻堅賭場，原本簡單的案子卻成為複雜的槍砲案！警方在搜索賭場陳姓負責人家中時，在廚房碗櫥發現一隻「臭襪」特別顯眼，警方閉氣30秒發現藏了一把金牛座改造手槍、子彈數發，旁邊還有一顆疑似假的手榴彈，警員還酸他是不是錯把碗櫥當衣櫃，今天下午偵訊後將陳男依法移送。

60歲的陳男以前曾有多次賭博紀錄，警方前陣子獲得情報，陳男又開始聚賭，而且這次還準備3間賭場定期移位，以為警方不好取締，由於賭場跨越三個分局轄區，警五分局與警四分局、警六分局分頭行動，最終確認賭場在南區金華路的飲料店樓上。

警方持票攻堅，當場查獲19位賭客、賭金8萬多，還有兩名把風的小弟，陳男疑似被抓習慣了，以為賭場案就到此結束，主動配合警方調查，豈料警方拿出第二張搜索票，針對陳男持有的過去賭博帳冊搜索，這時陳男臉色一變，起初警方還以為，陳男擔心帳冊被搜出，會被掌握其他賭場。

尤其在陳男家中搜索時，一靠近廚房陳男表情明顯不對，最後警方在碗櫥裡看到一隻臭襪子，裡面包了一把改造手槍，一旁還放了一顆疑似假的手榴彈，由於目標相當明顯，讓搜索警員直呼，這藏的太顯眼了吧！

原本聲稱要配合調查的陳男，突然保守許多，堅稱忘了槍枝來源，只記得是一位死去的大哥寄放，他自己也忘了有這把槍；由於陳男持有的金牛座改造手槍相當普遍，加上還有子彈數發，警方懷疑有殺傷力，今天將送往刑大鑑定。另外，雖然手榴彈的重量太輕，有很大可能是「詐彈」，警方依規定仍要通知軍方檢測。

警方還找到一顆「塑膠感」很強的手榴彈。（記者王捷攝）

警方還找到一顆「塑膠感」很強的手榴彈。（記者王捷攝）

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