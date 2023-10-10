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首頁　>　社會

專覽泰籍賭客 警破「Hi-Lo」職業賭場

警方查緝隱身於民宅的職業賭場。（記者徐聖倫翻攝）

警方查緝隱身於民宅的職業賭場。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/10 15:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊警分局昨日破獲職業賭場，新莊區民安路一處民宅遭民眾舉報為賭場，警方經過蒐證，發現該處專為泰國籍移工提供賭博服務，賭的是泰國當地獨有的骰子遊戲「Hi-Lo」。警方表示，現場查獲賭客只有1名本國籍，其餘13名全是泰籍人士，負責人張姓男子也是泰國籍，警方負責人連賭客一共15人逮回。

據了解，有民眾向警方檢舉，近日住家附近走總是會有陌生的外籍人士出沒，且出沒時間均為深夜至凌晨，引起附近鄰居高度懷疑，為了自身安全，於是向警方提出檢舉。

新莊警分局福營派出所獲報即刻展開蒐證，確認位於民安路的這處民宅就是賭場，且專門服務泰國籍人士，賭的是以3顆骰子總和點數比大小的泰國當地流行遊戲「Hi-Lo」。警方昨日凌晨派員前往查緝，順利搗破這處職業賭場。

警方在賭場內搜出賭資約28萬元、抽頭金12200元、監視器鏡頭2顆、電腦1台、撲克牌6副、計算機7台、骰子9顆、手機1支，並將賭場46歲泰籍負責人張男、1名本國籍賭客以及13名泰籍賭客，共計15人帶回警所。

警詢時，張男承認靠賭場營利，遭警方依賭博罪嫌移送法辦，另14名賭客則依違反「社會秩序維護法」裁罰。新莊警分局呼籲，賭博行為害人害己，應培養正當休閒娛樂，切勿以身試法。若有違法情事，將嚴加究辦。

賭場內玩的是泰國當地流行的骰子遊戲「Hi-Lo」。（記者徐聖倫翻攝）

賭場內玩的是泰國當地流行的骰子遊戲「Hi-Lo」。（記者徐聖倫翻攝）

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