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首頁　>　社會

空氣中飄K味衍追逐片 毒犯拔腿狂奔被逮起出打火機手槍

警方查扣的各類毒品。（警方提供）

警方查扣的各類毒品。（警方提供）

2023/11/01 16:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方今天清晨巡經西屯區一處路口聞到濃濃K他命味道，循味追查發現從一輛自小客竄出盤查時，副駕駛座男子突然拔腿狂奔，員警見狀緊追噴灑辣椒水制伏逮捕，隨後在車內起出第一到第三級都有的各類毒品，以及一把幾可亂真的打火機型手槍，全案訊後依毒品罪嫌送辦。

台中市第六分局市政派出所員警今天清晨5點多巡經轄內青海路與黎明路口時，突然聞到空氣中飄散出濃濃K他命味道，不動聲色循著味道追查，發現從路口一輛自小客內竄出於是靠近盤查，當時車內31歲楊姓駕駛，以及坐在副駕駛座的35歲施姓男子，正聊天聊到忘我，壓根未注意到已被警方盯上。

警方見狀盤查時，施男假裝配合下車隨即拔腿狂奔，仍遭緊追在後員警在下個路口趕上，立即噴灑辣椒水壓制在地逮捕，員警隨後在施男及車內查獲海洛因1包（1.91克）、安非他命6包（58.6克）、咖啡包32包（79.02克）、K他命2包（13.42克）、K盤1個、神仙水1瓶（7.11克）、吸食器1組，以及一把幾可亂真的打火機型手槍。

警方帶回二人偵辦，兩人在警訊中對毒品來源避重就輕，但警方懷疑兩人涉嫌毒品交易，訊後先將全案依毒品罪嫌移送法辦，並深入追查毒品來源；警方呼籲，將持續加強臨檢盤查等強勢作為，淨化轄區治安，絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣一把以假亂真的打火機型手槍。（警方提供）

警方查扣一把以假亂真的打火機型手槍。（警方提供）

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