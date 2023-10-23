警破販運團扣4560萬海洛因 首腦辯飛機群「大ㄟ」指示交貨

警方將冷嫌等毒犯送辦。（警方提供）

2023/10/23 19:31

〔記者許國楨／台中報導〕嘉義警方今年中旬查獲持有海洛因毒販，經會同刑事局中打溯源，查出冷姓大盤商除涉案，也涉嫌要小弟擁槍自重販毒，日前同步收網攻堅逮人，共查扣市價超過4560萬元海洛因7.6公斤，也起出2把改造手槍，但冷對毒品來源避重就輕，辯稱都是按飛機（Telegram）群組「大ㄟ」指示交貨，檢方複訊後聲押獲准。

針對該案，刑事局中打第四隊長蕭榮哲今天說明指出，嘉義縣布袋警分局今年5月17日接獲線報，查獲36歲蔡姓男子持有海洛因、手機等贓證物，該隊同時間溯源也掌握其毒品來源，52歲冷姓男子疑就是上游盤商，且冷嫌相當狡猾，除無固定住居所，經常往返新北、台中及嘉義等地，藏匿租賃套房都是旗下小弟或女友租賃，行蹤飄忽不定。

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案經與嘉義、新北及台中警方組成專案小組報請嘉義檢方指揮偵辦，經跟蒐確認5處藏匿地點，今年6月7日見時成熟出動特警攻堅，在新北中和一處租賃套房內，查獲冷男與丁姓女友（32歲）、張姓共犯（51歲）等3人，以及海洛因，另外在新北樹林的潘姓共犯（49歲）藏匿地點，查獲2把改造手槍、17發子彈。

警方表示，此案總計查扣7.6公斤海洛因，若以每公克6000元計算，市價初估超過4560萬元，但冷男在警訊中對毒品來源避重就輕，辯稱是在飛機（Telegram）群組，接獲綽號「大ㄟ」不明人士所指示交貨，全案經檢方複訊後，認有共犯在逃，且有串滅證之虞，向嘉義地院聲押冷、蔡獲准，另將擴大追查槍毒來源。

刑事局強調，依毒品危害防制條例第4條規定，販賣及運輸第一級毒品者，可處死刑或無期徒刑，得併科最高3000萬元罰金，呼籲民眾發現住處周遭有可疑或不法情事，請撥打110立即向警察機關檢舉，如因而破獲刑案，將核發檢舉獎金。

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警方查扣市價超過4560萬元海洛因。（警方提供）

警方同時起獲兩把改造手槍。（警方提供）

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