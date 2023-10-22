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首頁　>　社會

台中行動軍火庫鬧區拒捕 抄出衝鋒槍、穿甲彈…

員警從賓士轎車內起衝鋒槍（上圖，記者張瑞楨翻攝）、穿甲彈（下圖，警方提供）。

員警從賓士轎車內起衝鋒槍（上圖，記者張瑞楨翻攝）、穿甲彈（下圖，警方提供）。

2023/10/22 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中警方昨天下午於台中市區，緝捕蔡姓、黃姓兩名擁槍自重的亡命之徒，蔡男駕駛賓士車載著一批軍火，拒捕衝撞偵防車，員警開槍射破輪胎，又噴滅火器遮蔽蔡男視線，讓他不能迅速取槍拒捕，再加上辣椒水伺候，有驚無險抓到蔡男，黃男隨後落網，警方查獲足以射穿防彈背心的「穿甲彈」與衝鋒槍等軍火與毒品一批，全案偵查中。

穿甲彈可射穿防彈背心

警方調查，涉犯槍砲與毒品罪案而被通緝的黃男，與朋友蔡男（皆約四十歲）擁有大批軍火，是危害治安的未爆彈，昨天下午一時許，警方掌握二人行蹤，趁駕車的蔡男將車停在於河南路與河南東一街路口旁，等候下車購物的黃男，警方以偵防車堵住賓士車前方抓人，不料蔡男迅速啟動賓士車，衝撞前方偵防車，再倒車衝撞民車，又猛踩油門想撞開前方偵防車與員警。

案發路口附近超市採購人潮多，車水馬龍，警方擔心波及無辜市民，遂朝賓士車右前車輪開一槍射破輪胎，再一擁而上破窗，朝車內噴灑滅火器，利用瀰漫的白色粉末遮蔽蔡男視線，再噴辣椒水癱瘓蔡男，阻止他取槍反擊；另組警察則在附近騎樓逮到黃男。

兩亡命之徒 駕賓士落網

蔡男於衝撞偵防車時額頭撞傷，另有四位官警打破車窗時被碎玻璃割傷，皆無大礙，車內除查獲一批毒品，還有衝鋒槍、手槍、彈頭為鎢合金的「穿甲彈」等子彈一批，以及罕見的煙霧彈，賓士車儼然是「行動軍火庫」，全案依槍砲、毒品等罪偵辦中。

由於台中市本月十八日發生據傳是竹聯幫仁堂明仁會成員、有「三峽小霸王」之稱的新北胡姓男子到台中遊玩時，遭來自新北市的槍手埋伏槍擊，昨天台中鬧區街頭又傳槍響，一度誤傳又發生槍擊案，警方隨後說明並非槍擊案。

員警有驚無險逮捕蔡男（黑衣坐者），從賓士轎車內起獲大量槍彈及毒品，儼然是「行動軍火庫」。（民眾提供）

員警有驚無險逮捕蔡男（黑衣坐者），從賓士轎車內起獲大量槍彈及毒品，儼然是「行動軍火庫」。（民眾提供）

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