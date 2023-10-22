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驚嚇片！惡劣毒犯逃攔查 將警用機車壓車底拖行逾20公尺

警用機車被壓在車底拖行20公尺。（警方提供）

警用機車被壓在車底拖行20公尺。（警方提供）

2023/10/22 23:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方今晚巡經西屯區路段時，發現一輛自小客紅燈右轉欲攔查時，自小客先是假意配合接著拒檢逃竄，員警沿後追趕陷入車陣中時，對方突然加速後退，並將警用機車壓在車底拖行逾20公尺棄車逃逸，支援警力趕抵展開圍捕，隨即將持有毒品及吸食器的毒犯當街逮捕到案，漏夜偵訊中。

警方壓制逮人 漏夜究辦

台中市第六分局市政派出所員警，今晚7點多巡邏經過西屯區上安路與至善路口時，見1輛自小客車違規紅燈右轉欲盤查時，54歲黃姓駕駛先是假意配合，接著突加速行駛，沿台灣大道快車道往郊區方向企圖逃逸，因正值假日晚餐用餐尖峰時段，黃男隨即在台灣大道、朝富路口因紅燈受阻陷入車陣。

員警見狀立即將警用機車停放在該車後方警戒，徒步上前至駕駛座旁要求黃男下車，此時黃男突然倒車衝撞警用機車，拖行超過20公尺後棄車逃逸，所幸未造成員警受傷，警方立即發動攔截圍捕，在河南路上將黃嫌壓制逮捕，並在其車上起獲海洛因0.7公克、安非他命3.2公克及7組毒品吸食器。

目前全案仍漏夜偵辦中，將依妨害公務及毒品罪嫌究辦，警方強調，將持續加強臨檢盤查等強勢作為，淨化轄區治安，絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方迅速逮捕惡劣毒犯起出毒品及吸食器。（警方提供）

警方迅速逮捕惡劣毒犯起出毒品及吸食器。（警方提供）

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