亡命之徒不敵滅火器！ 粉末遮蔽視線 衝鋒槍、穿甲彈摸不到就逮

警方對賓士車內的蔡男噴滅火器，周圍一片霧茫茫。（民眾提供）

2023/10/21 19:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊偵七隊，今天下午於台中市區，緝捕蔡姓與黃姓兩名亡命之徒，當時蔡男駕駛賓士車，載著衝鋒槍及穿甲彈等軍火，且拒捕衝撞警用偵防車，員警開槍射擊輪胎後，又噴灑滅火器，利用飛噴瀰漫的白色滅火粉末，遮蔽蔡男視線，讓他不能即時拿槍拒捕，再加上辣椒水伺候，順利逮捕蔡男，並查獲足以射穿防彈背心的穿甲彈等軍火與毒品一批。

偵七隊今天的逮捕過程頗為驚險，偵七隊調查，槍砲與毒品通緝中的黃男（皆年約四十歲），與朋友蔡男擁有大批軍火，警方認定是危害治安的未爆彈，報請台中地檢署指揮，今天下午1時許，跟蹤掌握兩人行蹤，利用駕駛賓士車的蔡男，在等候下車購物的黃男之際，用偵防車堵住賓士車前方，擬先逮捕蔡男，蔡男隨即發動引擎，衝撞前方偵防車，再倒車衝撞民車，之後又猛力踩油門，想撞開前方偵防車與員警。

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案發地位於車水馬龍的河南路與河南東一街路口旁，附近超市採購人潮多，警方擔心蔡男拒捕波及無辜市民，朝賓士車右前車輪開1槍制止，並破窗與噴灑滅火器與辣椒水，利用滅火粉末遮蔽蔡男視線，再用辣椒水癱瘓蔡男，阻止他取槍拒捕，另一批警察則於附近騎樓抓到黃男。

蔡男衝撞偵防車時額頭撞傷，另有偵七隊長陳步青在內四名警察，打破賓士車窗時，被碎玻璃割傷，皆無大礙，車內查獲毒品一批，以及長槍、短槍、穿甲彈等子彈一批與改槍工具，此賓士車儼然是「行動軍火庫」，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例偵辦中。

警方逮捕蔡男（黑衣者），從賓士車內查獲長短槍一批，及來路不明的木雕。（民眾提供）

警方查扣衝鋒槍。（警方提供）

警方查扣穿甲彈。（警方提供）

警方查扣頗少見的煙霧彈。（記者張瑞楨攝）

監視器拍到警察噴滅火器，周圍一片霧茫茫。（民眾提供）

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