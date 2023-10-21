為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

亡命之徒不敵滅火器！ 粉末遮蔽視線 衝鋒槍、穿甲彈摸不到就逮

警方對賓士車內的蔡男噴滅火器，周圍一片霧茫茫。（民眾提供）

警方對賓士車內的蔡男噴滅火器，周圍一片霧茫茫。（民眾提供）

2023/10/21 19:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊偵七隊，今天下午於台中市區，緝捕蔡姓與黃姓兩名亡命之徒，當時蔡男駕駛賓士車，載著衝鋒槍及穿甲彈等軍火，且拒捕衝撞警用偵防車，員警開槍射擊輪胎後，又噴灑滅火器，利用飛噴瀰漫的白色滅火粉末，遮蔽蔡男視線，讓他不能即時拿槍拒捕，再加上辣椒水伺候，順利逮捕蔡男，並查獲足以射穿防彈背心的穿甲彈等軍火與毒品一批。

偵七隊今天的逮捕過程頗為驚險，偵七隊調查，槍砲與毒品通緝中的黃男（皆年約四十歲），與朋友蔡男擁有大批軍火，警方認定是危害治安的未爆彈，報請台中地檢署指揮，今天下午1時許，跟蹤掌握兩人行蹤，利用駕駛賓士車的蔡男，在等候下車購物的黃男之際，用偵防車堵住賓士車前方，擬先逮捕蔡男，蔡男隨即發動引擎，衝撞前方偵防車，再倒車衝撞民車，之後又猛力踩油門，想撞開前方偵防車與員警。

案發地位於車水馬龍的河南路與河南東一街路口旁，附近超市採購人潮多，警方擔心蔡男拒捕波及無辜市民，朝賓士車右前車輪開1槍制止，並破窗與噴灑滅火器與辣椒水，利用滅火粉末遮蔽蔡男視線，再用辣椒水癱瘓蔡男，阻止他取槍拒捕，另一批警察則於附近騎樓抓到黃男。

蔡男衝撞偵防車時額頭撞傷，另有偵七隊長陳步青在內四名警察，打破賓士車窗時，被碎玻璃割傷，皆無大礙，車內查獲毒品一批，以及長槍、短槍、穿甲彈等子彈一批與改槍工具，此賓士車儼然是「行動軍火庫」，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例偵辦中。

警方逮捕蔡男（黑衣者），從賓士車內查獲長短槍一批，及來路不明的木雕。（民眾提供）

警方逮捕蔡男（黑衣者），從賓士車內查獲長短槍一批，及來路不明的木雕。（民眾提供）

警方查扣衝鋒槍。（警方提供）

警方查扣衝鋒槍。（警方提供）

警方查扣穿甲彈。（警方提供）

警方查扣穿甲彈。（警方提供）

警方查扣頗少見的煙霧彈。（記者張瑞楨攝）

警方查扣頗少見的煙霧彈。（記者張瑞楨攝）

監視器拍到警察噴滅火器，周圍一片霧茫茫。（民眾提供）

監視器拍到警察噴滅火器，周圍一片霧茫茫。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
軍火庫！男擁衝鋒槍、步槍4把+子彈1.4萬發 桃檢起訴求重判
2023/07/20 20:11

軍火庫！男擁衝鋒槍、步槍4把+子彈1.4萬發 桃檢起訴求重判
年輕魚販載著改造衝鋒槍雲、彰四處賣魚 警方即時查獲
2023/05/19 10:47

年輕魚販載著改造衝鋒槍雲、彰四處賣魚 警方即時查獲

拚到延長賽 富邦長春賽泰國瓦拉川奪冠
槍毒軍火庫藏貨櫃屋 抄到衝鋒槍
2023/04/29 05:30

槍毒軍火庫藏貨櫃屋 抄到衝鋒槍
影像曝光！新北土城當鋪遭衝鋒槍掃射42槍 17歲槍手搭小黃投案
2023/04/20 13:21

影像曝光！新北土城當鋪遭衝鋒槍掃射42槍 17歲槍手搭小黃投案
工人炫槍 被搜出50年「阿公級」衝鋒槍可正常擊發
2022/08/26 11:44

工人炫槍 被搜出50年「阿公級」衝鋒槍可正常擊發
毒團拒捕開槍！ 雲警查獲市價近2000萬毒品與MP9衝鋒槍
2022/01/21 11:40

毒團拒捕開槍！ 雲警查獲市價近2000萬毒品與MP9衝鋒槍
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播