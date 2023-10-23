毒蟲未繫安全帶被攔查 抄出1公斤安毒

員警盤查時，楊男從車內副駕駛座前置物箱取出一包放有1公斤餘安非他命混合型毒品的塑膠袋。（圖：警方提供）

2023/10/23 18:09

〔記者王俊忠／台南報導〕1名有毒品前科的29歲楊姓男子，23日凌晨3點半駕車到台南中西區想吃消夜充飢，但因未繫安全帶在尊王路與康樂街口被南市二分局員警發現攔下。盤詢過程，員警相繼在車內發現15公克的K他命與1公斤餘的安非他命混合型毒品，毒品與尿液檢驗都呈陽性反應，楊男訊後依毒品罪嫌送辦，警並追查毒品來源。

據了解，楊男於深夜工作結束後，突然想到市區吃消夜，還陷入美食選擇的困難中，他疏忽未繫安全帶一路開車進入市區。後來決定到府前路某家知名早餐店品嚐豆漿及蛋餅，不料車子行經尊王路與康樂街口時，被南市警二分局長樂派出所警員賴坤璘、李昀樵2人巡邏發現攔下。

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楊男停車受檢時，緝毒經驗豐富的員警聞到車內有毒品異味，在手電筒照射下發現腳踏板上有疑似K盤，楊只好乖乖配合檢查，先從中央扶手處取出2包K他命毒品重15.3公克；在員警喝斥詢問下，楊男再打開副駕駛座前方置物箱，拿出1包放有重達1001.4公克的安非他命混合型毒品。

警方把楊男與相關毒品帶回警所調查，毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警方訊後依毒品罪嫌將楊男移送台南地檢署偵辦。

南市警二分局表示，本案員警深夜巡邏執勤認真注意周邊可疑人事，進而攔檢破獲持有大量毒品案，值得嘉許，民眾遇有毒品相關問題，可電洽毒防中心諮詢專線0800-770-885。

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員警盤查時，楊男從車內副駕駛座前置物箱取出一包放有1公斤餘安非他命混合型毒品的塑膠袋與15公克的K他命毒品。（圖：警方提供）

警方將涉持有毒品的楊姓男子移送檢方偵辦。（圖：警方提供）

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