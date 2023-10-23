為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

毒蟲未繫安全帶被攔查 抄出1公斤安毒

員警盤查時，楊男從車內副駕駛座前置物箱取出一包放有1公斤餘安非他命混合型毒品的塑膠袋。（圖：警方提供）

員警盤查時，楊男從車內副駕駛座前置物箱取出一包放有1公斤餘安非他命混合型毒品的塑膠袋。（圖：警方提供）

2023/10/23 18:09

〔記者王俊忠／台南報導〕1名有毒品前科的29歲楊姓男子，23日凌晨3點半駕車到台南中西區想吃消夜充飢，但因未繫安全帶在尊王路與康樂街口被南市二分局員警發現攔下。盤詢過程，員警相繼在車內發現15公克的K他命與1公斤餘的安非他命混合型毒品，毒品與尿液檢驗都呈陽性反應，楊男訊後依毒品罪嫌送辦，警並追查毒品來源。

據了解，楊男於深夜工作結束後，突然想到市區吃消夜，還陷入美食選擇的困難中，他疏忽未繫安全帶一路開車進入市區。後來決定到府前路某家知名早餐店品嚐豆漿及蛋餅，不料車子行經尊王路與康樂街口時，被南市警二分局長樂派出所警員賴坤璘、李昀樵2人巡邏發現攔下。

楊男停車受檢時，緝毒經驗豐富的員警聞到車內有毒品異味，在手電筒照射下發現腳踏板上有疑似K盤，楊只好乖乖配合檢查，先從中央扶手處取出2包K他命毒品重15.3公克；在員警喝斥詢問下，楊男再打開副駕駛座前方置物箱，拿出1包放有重達1001.4公克的安非他命混合型毒品。

警方把楊男與相關毒品帶回警所調查，毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警方訊後依毒品罪嫌將楊男移送台南地檢署偵辦。

南市警二分局表示，本案員警深夜巡邏執勤認真注意周邊可疑人事，進而攔檢破獲持有大量毒品案，值得嘉許，民眾遇有毒品相關問題，可電洽毒防中心諮詢專線0800-770-885。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

員警盤查時，楊男從車內副駕駛座前置物箱取出一包放有1公斤餘安非他命混合型毒品的塑膠袋與15公克的K他命毒品。（圖：警方提供）

員警盤查時，楊男從車內副駕駛座前置物箱取出一包放有1公斤餘安非他命混合型毒品的塑膠袋與15公克的K他命毒品。（圖：警方提供）

警方將涉持有毒品的楊姓男子移送檢方偵辦。（圖：警方提供）

警方將涉持有毒品的楊姓男子移送檢方偵辦。（圖：警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
通緝犯載女友女童拒檢飛車2公里 警攔截破窗搜出大量安毒
2023/10/23 10:57

通緝犯載女友女童拒檢飛車2公里 警攔截破窗搜出大量安毒
驚嚇片！惡劣毒犯逃攔查 將警用機車壓車底拖行逾20公尺
2023/10/22 23:06

驚嚇片！惡劣毒犯逃攔查 將警用機車壓車底拖行逾20公尺

白派博美館建築登台 收藏一座經典
代領國際郵包就領30萬 打開赫見7公斤海洛因
2023/10/20 18:13

代領國際郵包就領30萬 打開赫見7公斤海洛因
「約炮」被警察「釣魚」 男代購毒品助興判無罪
2023/10/18 18:04

「約炮」被警察「釣魚」 男代購毒品助興判無罪
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播